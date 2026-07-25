Рейтинг літніх омивачів для лобового скла авто: результати тестування

Омивач для лобового скла. Фото: ebay.com

Ігор Саджа Редактор, провідний експерт "Авто"

Готові омивачі для лобового скла є обов'язковим елементом догляду за автомобілем. Вони мають швидко видаляти залишки комах, пил та дорожній бруд, не залишаючи розводів і не пошкоджуючи матеріали кузова. Експерти видання Auto Bild провели лабораторні випробування восьми популярних літніх продуктів, щоб визначити найкращі варіанти для безпечних поїздок.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Auto Bild.

Лідери випробувань

Переможцем тесту став засіб Sonax Xtreme, який здобув підсумкову оцінку 1,3. Він однаково ефективно видалив як дорожній шар кіптяви, так і приліплених комах за мінімальну кількість рухів двірників.

Продукт не залишає бліки при засліпленні зустрічним світлом. До того ж випробування в печі при температурі 80 °C підтвердили його повну безпечність для фар із полікарбонату та лаку.

Друге місце посів Liqui Moly Citrus з результатом 1,5, показавши високу якість очищення та абсолютну безпеку для матеріалів.

На третій позиції розмістився Dr. Wacks CW 1:100 з оцінкою 1,6, який чудово справляється з міським брудом, але вимагає більше часу на застарілі сліди від комах.

Титул найкращого за співвідношенням ціни та якості здобув RobbyRob Citrus, що відмінно очищує скло в щоденних умовах за адекватні гроші.

Небезпечні аутсайдери

Засоби Eurolub та Richтер Chemie отримали по 1,8 бала і розмістилися в середині списку. Вони впевнено прибирають пил, але залишають незначні розводи під час руху проти сонця і важко розчиняють бруд від комах.

Омивач Klax з оцінкою 2,2 показав слабку роботу на трасі та викликав перші пошкодження пластикових елементів під час лабораторного аналізу.

Останній рядок посів Nigrin Pink Euphoria з рекордно низькою оцінкою 2,7. Окрім поганого видалення складного бруду, цей засіб проявив агресивність до матеріалів і деформував випробувальні пластини з полікарбонату. Використання таких складів загрожує появою мікротріщин на фарах та помутнінням пластикових деталей автомобіля.

Правила безпеки

Під час вибору омивача слід звертати увагу не лише на аромат чи ціну, а й на його нейтральність до фарбування та фар.

Багато сучасних засобів мають яскраві кольори та фруктові запахи, тому їх потрібно тримати в недоступному для дітей місці, щоб уникнути випадкового отруєння.

Заправляти рідину необхідно суворо в призначений бачок, уникаючи її потрапляння на відкриту шкіру та не вдихаючи концентровані пари.

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