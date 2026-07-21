Правильний тиск у шинах авто у спеку: багато водіїв помиляються

Водій накачує колесо. Фото: autovilla.co.th

Ігор Саджа Редактор, провідний експерт "Авто"

Спекотні літні дні створюють підвищене навантаження на автомобільні шини. Саме колеса забезпечують безпосередній контакт з дорожнім покриттям та відповідають за безпеку руху. Стрибки температури викликають коливання тиску всередині гуми, тому варто розуміти фізику цього процесу та уникати поширених помилок.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Moto.

Вплив спеки

Повітря всередині закритого об'єму покришки розширюється під дією високої температури довкілля. Зміна температури повітря на кожні 10 °C здатна підвищити внутрішній тиск приблизно на 0,1 бара. Крім того, шини додатково нагріваються під час руху від гарячого асфальту та постійної деформації каучуку.

Через це вимірювати показники потрібно виключно після тривалої зупинки авто. Спускати повітря з розігрітих після поїздки коліс суворо заборонено. Отримані одразу після зупинки результати будуть суттєво завищеними, що призведе до небезпечного падіння тиску після охолодження гуми.

Пошук параметрів

Норми тиску в колесах є однаковими для будь-якої пори року і не залежать від сезону. Для більшості легковиків оптимальне значення становить від 2,2 до 2,5 бара, проте завжди слід орієнтуватися на чіткі вказівки заводу. Рекомендовані цифри вказані на наклейці у дверному отворі водія, або на внутрішньому боці кришки бензобака, або в інструкції.

Маркування на самій боковині покришки вказує лише граничне значення тиску, яке здатна витримати її конструкція. Орієнтуватися на цей крайній показник для щоденних поїздок не можна.

Наслідки відхилень

Низький тиск збільшує опір коченню, через що машина витрачає більше пального і гірше слухається керма на поворотах. Недостатньо накачана шина миттєво перегрівається, а її бічні частини зношуються в рази швидше. Це суттєво скорочує термін служби колеса та підвищує ризик раптового пробиття.

Надмірний тиск теж шкодить, позаяк зменшує пляму контакту протектора з дорогою і робить підвіску жорсткою. У цьому випадку прискорено стирається саме центральна частина протектора, а машина стає чутливою до дрібних ям.

Правила перевірки

Фахівці радять перевіряти тиск щонайменше один раз на місяць і перед кожною далекою поїздкою. Найкраще робити це вранці за допомогою власного манометра або компресора на заправці.

Усі колеса поступово втрачають повітря через природне мікроскопічне просочування крізь структуру гуми та клапан вентиля. Систематичний контроль залишається найпростішим способом зберегти гроші та гарантувати безпеку на дорозі.

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