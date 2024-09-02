Які п’ять агрегатів та пристроїв в автомобілі швидко розряджають акумулятор

Реанімація акумулятора. Фото: wrench.com

За теплої погоди ризик розрядження акумулятора в авто не менше, ніж взимку, адже в цю пору року посилюються руйнівні процеси в батареї: вода з електроліту випаровується, пластини оголюються та псуються від концентрації кислоти, а пусковий струм падає. Що обов'язково слід контролювати в машині, щоб надмірно не навантажувати АКБ.

Про це повідомив Dexpens.

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Для успішної роботи кліматичної установки — замкнутої герметичної конструкції з фреоном та компресорною оливою — вентилятору потрібно від 80 до 600 Вт.

Вентиляція та обігрів крісел

Ці функції споживають не менше 240 Вт, тому рекомендується не використовувати її в перманентному режимі.

Обігрів заднього скла

Для розтоплювання запітнілого скла потрібно 120 Вт. Варто скористатися частковим відкриттям бічних вікон.

Електричні склопідіймачі

Інтенсивне користування механізмом потребує до 150 Вт. Тому підіймати та опускати скло в салоні краще при заведеному двигуні.

Генератор

Саме він розкручує колінвал до потрібної частоти обертання, без якої не запуститься двигун, та витрачає при цьому від 800 до 3000 Вт.

Раніше ми писали про п'ять ознак, що час замінити акумулятор в автомобілі. Також розповідали, чому не можна заряджати гаджети від автомобільного акумулятора.