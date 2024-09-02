Какие пять агрегатов и устройств в автомобиле быстро разряжают аккумулятор

Пожиратели энергии — какие элементы авто быстро разряжают аккумулятор
В теплую погоду риск разрядки аккумулятора в авто не меньше, чем зимой, ведь в это время года усиливаются разрушительные процессы в батарее: вода из электролита улетучивается, пластины обнажаются и портятся от концентрации кислоты, а пусковой ток падает. Что обязательно следует контролировать в машине, чтобы излишне не нагружать АКБ.
Об этом сообщил Dexpens.
Кондиционер
Для успешной работы климатической установки — замкнутой герметичной конструкции с фреоном и компрессорным маслом — вентилятору требуется от 80 до 600 Вт.
Вентиляция и обогрев кресел
Эти функции потребляют не менее 240 Вт, поэтому рекомендуется не использовать ее в перманентном режиме.
Обогрев заднего стекла
Для растапливания запотевшего стекла требуется 120 Вт. Следует воспользоваться частичным открытием боковых окон.
Электрические стеклоподъемники
Интенсивное использование механизма требует до 150 Вт. Поэтому поднимать и опускать стекло в салоне лучше при заведенном двигателе.
Генератор
Именно он раскручивает коленвал до нужной частоты вращения, без которой не запустится двигатель, и тратит при этом от 800 до 3000 Вт.
Ранее мы писали о пяти признаках, что пора заменить аккумулятор в автомобиле. Также говорили, почему нельзя заряжать гаджеты от автомобильного аккумулятора.
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