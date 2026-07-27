Поширені проблеми вживаних Toyota Corolla

Toyota Corolla 2020 року. Фото: netcarshow.com

Сергій Якуба Редактор

Одним з найпопулярніших та найдоступніших автомобілів у світі залишається Toyota Corolla. З 1966 року компанія продала понад 50 000 000 екземплярів моделі. Проте навіть цей надійний бестселер має свої технічні слабкі місця. Розглянемо чотири поширені проблеми, з якими стикалися власники різних поколінь легендарного авто.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

Поломка керма

Наприкінці 2024 року виробник відкликав понад 8000 авто 2023 та 2024 років випуску. Причиною став ризик тріщини валу кермового управління через заводський дефект з'єднання. Під час постійного використання тріщина може збільшуватися, що загрожує повною втратою контролю над машиною.

Сигналом про наявність такої проблеми є вібрація керма або його підвищений люфтовій хід під час поворотів. Дилери ліквідовують цей дефект безплатно.

Збої АКПП

Проблема з нечітким перемиканням автоматичної коробки передач зазвичай виникає на машинах з великим пробігом. У середньому несправність з'являється після 273 500 км пробігу на екземплярах випуску від 1990 до 2016 року.

У більшості випадків капітальний ремонт трансмісії не потрібен. Причиною зазвичай є розрегульований датчик положення дросельної заслінки або соленоїд перемикання. Також варто перевіряти рівень та чистоту трансмісійної рідини.

Подушки безпеки

У 2023 році відклику піддали моделі 2020 та 2021 років через можливе коротке замикання у датчиках пасажирського сидіння. Через цей дефект система безпеки може не розпізнати людину та не відкрити фронтальну подушку під час аварії.

Фахівці сервісу перевіряють такі машини та безплатно замінюють несправні датчики. Перевірити наявність виконаного ремонту можна за даними авто.

Витрата мастила

Моделі 2009 та 2010 років випуску XRS із двигуном на 2,4 л мають схильність до підвищеного споживання оливи через поршневі кільця з низьким натягом. З часом мастило проникає в циліндри.

Схожий підвищений апетит до оливи спостерігається також у машин 2000–2005 та 2014 років випуску. Ознаками витоку є сизий дим з вихлопної труби, запах горілого, а також нерівна робота двигуна.

Раніше Новини.LIVE писали, що вийшов прямий конкурент Toyota Corolla менш як за 15 000 доларів. Гібридний седан пропонує преміальний рівень комфорту та високу потужність за привабливою ціною.

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