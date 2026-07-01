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Підступний тест ПДР: хто з водіїв порушує правила

1 липня 2026 20:40
Схема виконання обгонів. Малюнок: За! Правилами
Валентин Бандура
Редактор

Задача на знання загальних положень ПДР та з теми про обгін. На ділянці дороги водії синього та червоного автомобілів мають намір виконати обгін транспортних засобів. Хто з них порушить правила у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. Лише водій синього автомобіля.
  2. Лише водій червоного автомобіля.
  3. Обидва водії порушать правила.
  4. Обидва водії не порушать правила.

Розбір задачі

Згідно з пунктом 14.6 ПДР, обгін заборонено ближче як за 50 м перед пішохідним переходом у населеному пункті.

Отже, водій червоного авто є порушником.

На перехресті, згідно з пунктом 14.6 ПДР, обгін також заборонений. Але виїзд з житлової зони (про що свідчить знак 5.34 "Житлова зона") не вважається перехрестям, це прилегла територія, згідно з пунктом 1.10 ПДР.

Таким чином водій синього авто не порушує правила.

Правильна відповідь №2

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