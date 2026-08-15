Пʼять найстаріших автомобілів, які досі сходять з конвеєра

Chevrolet Suburban 2025 року. Фото: netcarshow.com

Сергій Якуба Редактор

Більшість сучасних автомобільних назв зникають з ринку за одне-два десятиліття. Однак деякі легендарні машини залишаються у виробництві понад пів століття, адаптуючись до нових технологій та запитів покупців. Японська Toyota Corolla є однією з таких моделей, пройшовши шлях від скромного авто до світового бестселера. Експерти зібрали п'ятірку найстаріших назв, які автовиробники продовжують успішно випускати й сьогодні.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

Японський хетчбек

Toyota Corolla з'явилася на світ у 1966 році з 1,1-літровим двигуном на 60 к.с. Вага першого покоління становила лише 690 кг при довжині кузова 3,8 метра. З того часу модель змінила 11 поколінь, розійшлася тиражем понад 50 000 000 одиниць та здобула статус найпопулярнішого авто у світі.

Сьогодні лінійка включає як економічний гібрид, так і заряджений спортивний хетчбек GR Corolla з повним приводом та 300-сильним мотором. Виробник продовжує активно розвивати цю лінійку.

Німецький спорткар

Культовий Porsche 911 випускається без перерви з 1963 року. Конструкція з 6-циліндровим опозитним мотором у задній частині кузова та характерний силует залишаються незмінними вже понад 60 років. За цей час модель пройшла еволюцію від повітряного охолодження до сучасних турбованих систем.

Сьогодні Porsche пропонує понад два десятки версій 911, включно з модифікацією Turbo S потужністю 640 к.с., яка розганяється до 100 км/год менш як за 3 секунди.

Американські легенди

Спортивний Chevrolet Corvette стартував у 1953 році з мотором потужністю 150 к.с. та автоматичною коробкою передач. Протягом поколінь модель зберігала відданість моторам V8, а сучасне восьме покоління C8 вперше в історії отримало середньомоторне планування.

Пікап Ford F-Series з'явився у 1948 році з мотором на 95 к.с. За 14 поколінь машина перетворилася з простої робочої конячки на комфортний сімейний транспорт, а топові версії Raptor R сьогодні видають 720 к.с.

Найстарішим автомобілем у світі, який досі випускається, залишається рамний позашляховик Chevrolet Suburban, що перебуває на конвеєрі з 1935 року. Сучасне 12 покоління має довжину понад 5,7 метра та вміщує до дев'яти пасажирів.

Раніше Новини.LIVE писали, чому Porsche назвала свій культовий спорткар 911. Мало хто знає, що цей легендарний автомобіль мав називатися Porsche 901, але дещо пішло не так.

Також читайте, які автомобілі швидше знецінюються: Toyota чи Ford. На це впливають як менші обсяги продажів окремих моделей Toyota, що створює дефіцит на ринку вживаних авто, так і підтверджена роками репутація надійності.