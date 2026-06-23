Пʼять кросоверів надійніших за Toyota Highlander

Toyota Highlander 2026 року. Фото: caranddriver.com

Сергій Якуба Редактор

Протягом понад 25 років Toyota Highlander залишається одним з найбільш популярних та стабільних представників сегмента середньорозмірних кросоверів. Покупців традиційно приваблює трирядне компонування салону та зразкова репутація японської марки у сфері довговічності. Проте автомобільний ринок не стоїть на місці, і за останні роки в цьому класі з'явилися сильні технічні альтернативи. Провідні експертні агентства, серед яких Consumer Reports та JD Power, оцінюють кілька сучасних моделей вище за Highlander.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

Вишуканий гібрид

Новий кросовер Toyota Crown Signia пропонує покупцям поєднання витонченості преміального рівня Lexus та високої економічності гібридної установки. У рейтингах Consumer Reports ця модель посіла перше місце серед усіх SUV японського бренду та другу сходинку в загальному заліку свого класу. Автомобіль отримав максимально високі бали за критеріями якості та прогнозованої експлуатаційної надійності.

Головна відмінність полягає в повній відмові від звичайних бензинових двигунів, адже новинка випускається виключно як гібрид. Водій Crown Signia свідомо міняє великі габарити кузова та третій ряд крісел на більш плавні лінії кузова і розкішний інтер'єр. Під капотом тут більше немає альтернативи у вигляді 2,4-літрового бензинового турбомотора.

Раціональний простір

Південнокорейський Hyundai Santa Fe пройшов кардинальну модернізацію, отримавши значно більший кутастий кузов та повноцінний третій ряд сидінь у базовому виконанні. За оцінками фахівців, версія Santa Fe Hybrid посіла третє місце серед усіх трирядних моделей, випередивши свого японського конкурента на одну позицію.

Додатковим серйозним аргументом на користь корейської моделі виступає фінансова доступність. Для водіїв, які шукають вигідне співвідношення ціни, функціональності та внутрішнього простору, цей автомобіль є дуже привабливим рішенням.

Повний привід

Для покупців, яким не потрібен третій ряд сидінь, ідеальним вибором може стати суттєво оновлений кросовер Subaru Outback. Завдяки радикальним конструктивним змінам цей автомобіль став більшим і масивнішим, практично повністю стерши межу між класичними універсалами підвищеної прохідності та кросоверами. У престижних американських рейтингах U.S. News модель розділила почесне друге місце у своєму класі, залишивши Highlander далеко позаду.

Наразі автомобіль позбавлений гібридних технологій та пропонує перевірені часом опозитні мотори об'ємом 2,5 л або потужні 2,4-літрові турбовані двигуни. Головним козирем марки залишається легендарна фірмова система постійного повного приводу.

Бездоганна якість

Звання найкращого середньорозмірного кросовера за версією Consumer Reports дісталося головному історичному конкуренту — Honda Passport. Ця модель утримує четверту позицію в рейтингах найкращих сімейних автомобілів завдяки колосальному об'єму вантажного відсіку та максимальному комфорту на другому ряду сидінь. Машина відрізняється підвищеною прохідністю та чудово справляється з серйозними дорожніми перешкодами.

Під капотом встановлено класичний атмосферний 3,5-літровий двигун V6, який повністю позбавлений складних систем турбонаддуву або електричних доважків. Такий консервативний підхід дещо знижує показники паливної економічності та крутного моменту на низьких обертах. Проте натомість власник отримує виняткову механічну простоту та високу експлуатаційну надійність.

Старший брат

Найбільш очевидною причиною падіння популярності класичної моделі став вихід на ринок значно більшого кросовера Toyota Grand Highlander. Цей гігант перевершує стандартну версію за всіма габаритами, пропонуючи величезний запас простору для ніг пасажирів третього ряду та колосальний багажник. Агентство Consumer Reports включило Grand Highlander Hybrid до десятки найкращих автомобілів на сучасному ринку, віддавши йому друге місце серед моделей з трьома рядами крісел.

Статистика продажів показує, що старша модель купується водіями вдвічі частіше за звичайну версію, повністю перехопивши лідерство всередині фірмової лінійки. Рівень внутрішнього оздоблення та плавності ходу тут максимально наближений до повнорозмірного рамного позашляховика Sequoia. Саме цей комерційний успіх змусив японського виробника повністю переглянути стратегію розвитку, готуючи менший Highlander до радикального переходу на повністю електричну платформу.

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