Пʼять автомобілів, обслуговування яких розорить власників

Porsche Cayenne 2024 року. Фото: netcarshow.com

Сергій Якуба Редактор

На автомобільних дорогах можна зустріти велику кількість старих моделей масового сегмента, які служать десятиліттями завдяки дешевому сервісу. Проте на ринку є чимало машин, які після перших п'яти років експлуатації перетворюються на справжню проблему для гаманця. Поєднання преміальних матеріалів та надмірної складності конструкції часто призводить до величезних рахунків на СТО.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на GOBankingRates.

Європейський преміум

Кросовер Porsche Cayenne приваблює чудовим дизайном та високою динамікою, але вартість його ремонту вражає. Експерти зазначають, що поєднання дорогих оригінальних деталей та високих розцінок на роботу майстрів створює значні фінансові проблеми. Найчастіше власникам доводиться стикатися з ремонтом патрубків системи охолодження двигуна, заміною деталей карданного вала та дорогим відновленням гальмівної системи.

Позашляховик Land Rover Range Rover відомий поєднанням прохідності та розкоші, проте часто проводить у ремонтних боксах занадто багато часу. Головною проблемою після досягнення 160 000 км пробігу є вихід з ладу фірмової пневматичної підвіски. Заміна цього вузла коштує близько 4000 доларів, а дефіцит та дорожнеча інших запчастин збільшують витрати на утримання машини за перші десять років до 20 136 доларів.

Великий німецький кросовер Audi Q7 демонструє всі мінуси надмірного ускладнення конструкції автовиробниками. Прості механічні елементи тут замінені на складну електроніку, яка періодично виходить з ладу. Для заміни деталей неможливо використати сторонні аналоги, адже фірмові запчастини вимагають обов'язкового кодування на офіційному дилерському обладнанні.

Дорогі гіганти

Розкішний седан Mercedes-Benz S-Class після подолання позначки 160 000 км регулярно стикається з трьома основними проблемами: поломками пневмопідвіски Airmatic, витоками мастила та регулярними збоями передових електронних систем. Десятирічні витрати на обслуговування цієї моделі легко досягають 13 000 доларів, причому ця сума не враховує потенційно можливий капітальний ремонт двигуна або коробки передач.

Важкий американський пікап Ram 2500 очолює списки найдорожчих у ремонті автомобілів серед нелюксових брендів через регулярні поломки. Суворі екологічні обмеження змусили інженерів оснастити дизельні мотори великою кількістю регуляторів, що порушує нормальну роботу двигуна. У машині часто відмовляють паливні форсунки, виникають проблеми з трансмісією, гідропідсилювачем керма та навіть з замками дверей.

Раніше Новини.LIVE писали, які дешеві вживані автомобілі розорять власників на ремонтах. Невдалий вибір моделі призводить до нескінченних витрат на відновлення основних вузлів.

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