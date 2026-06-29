Які вживані автомобілі в Україні найшвидше дешевшають

Jaguar I-Pace 2019 року. Фото: netcarshow.com

Купівля транспортного засобу завжди супроводжується великими фінансовими витратами, проте водії не часто замислюються про його майбутню ліквідність. Нове дослідження компанії carVertical виявило моделі, які демонструють стрімке падіння ціни в перші роки експлуатації. Багато автомобілістів стикаються з неприємним сюрпризом, коли приходить час виставляти машину на продаж. Сучасний вторинний ринок диктує свої суворі правила, де реальна вартість техніки залежить від витрат на обслуговування та актуальних технологій.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на дослідження carVertical.

Лідери знецінення

Найбільші фінансові втрати в Україні зафіксовані серед власників американського спорткара Dodge Challenger. За 5 років активного використання ця модель втрачає в середньому 55,2% від своєї початкової вартості. Слідом за ним у списку йде електричний кросовер Jaguar I-Pace з показником 55%. Популярні електромобілі Tesla Model 3 та Tesla Model S теж продемонстрували стрімке падіння, знецінившись на 50,5% та 50% відповідно. Замикає п'ятірку найменш вигідних варіантів італійський кросовер Alfa Romeo Stelvio, який втрачає 48,4%.

Швидке здешевлення преміальних моделей експерти пояснюють високою початковою вартістю та дорогим подальшим ремонтом. Технологічні функції у люксових машинах застарівають дуже швидко, що миттєво знижує інтерес з боку покупців уживаної техніки.

З електромобілями ситуація ще складніша через стрімкий розвиток акумуляторів. Старіші електричні версії з невеликим запасом ходу стають малопривабливими для тривалих поїздок і підходять лише для міського використання.

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Інфографіка: carVertical

Стабільні варіанти

На противагу аутсайдерам аналітики назвали автомобілі, які найкраще утримують свою ціну з роками. Лідером за цим показником в Україні став електричний кросовер Tesla Model X, який за п'ятирічний період знецінився лише на 44,3%. Хороші результати також показали бензинові позашляховики Ford Explorer з показником 45,7% та Jeep Grand Cherokee, який втратив 45,8%. Непогано зберігають кошти власників седани Infiniti Q50 та міські кросовери Ford Edge.

Машини простіших брендів традиційно втрачають ціну значно повільніше через дешевий сервіс та масовий попит. Головним чинником збереження вартості автомобіля залишається його привабливість для наступного покупця.

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