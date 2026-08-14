Німці назвали найменш проблемні кросовери з пробігом

Volkswagen Touareg 2019 року. Фото: netcarshow.com

Сергій Якуба Редактор

Німецька асоціація технічного огляду TÜV оприлюднила результати масштабної перевірки автомобілів з пробігом. Позаяк кросовери через велику масу, потужні мотори та масивні колеса сильніше навантажують підвіску і гальма, вибір таких моделей вимагає особливої уваги. Експерти проаналізували відсоток виявлення істотних дефектів у понад сотні автомобілів. У результаті було визначено моделі, які демонструють мінімальний рівень поломок протягом багатьох років експлуатації.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Auto Bild.

Лідери надійності

Великий кросовер Volkswagen Touareg демонструє показники надійності, що суттєво перевищують середні значення в усіх вікових групах. Серед автомобілів віком 12–13 років ця модель посіла перше місце за найменшою кількістю серйозних несправностей.

Компактніший Audi Q3 також показує стабільно низький рівень поломок у будь-якому віці. Водночас Audi Q5 входить до числа найкращих у більшості категорій, хоча у віковій групі 6–7 років у другого покоління цієї моделі частіше трапляються проблеми з підвіскою.

Довговічні варіанти

Шведський Volvo XC60 показує стабільно високі результати від перших років випуску до солідного віку. Під час п'ятої та шостої планових перевірок цей автомобіль упевнено входить до п'ятірки найнадійніших кросоверів у світі.

Серед відносно нових моделей віком від двох до семи років найкращий результат продемонстрував Volkswagen T-Roc. Високу стабільність та мінімальну кількість дефектів у всіх вікових категоріях також показують Suzuki Vitara, Mazda CX-3, Seat Ateca, Skoda Karoq та BMW X1.

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