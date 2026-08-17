Чому ламається Toyota GR Corolla: типові несправності авто

Toyota GR Corolla 2026 року. Фото: netcarshow.com

Спортивний хетчбек Toyota GR Corolla створений як цивільна версія ралійного автомобіля для поціновувачів високої швидкості. Повнопривідна модель оснащується 1,6-літровим турбомотором на 300 к.с., який працює з 6-ступеневою механічною або 8-ступеневою автоматичною коробкою передач. Автомобіль демонструє високі динамічні показники: розгін від 0 до 100 км/год займає 4,2 секунди, а гальмівний шлях зі швидкості 113 км/год становить 47 метрів. Проте активна експлуатація на треку виявила низку типових проблем, з якими стикаються власники.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

Знос зчеплення

Один з головних клопотів власників версій з механічною коробкою пов'язаний зі швидким зношуванням зчеплення. При агресивному старті, частих заїздах на треку чи пробуксовуванні заміна цього вузла може знадобитися вже через 32 000 км пробігу.

При купівлі вживаного авто важливо звертати увагу на момент схоплювання педалі. Розв'язувати проблему допомагає більш плавна техніка кермування або встановлення посиленого спортивного комплекту зчеплення, хоча версія з автоматичною трансмісією позбавлена цього недоліку.

Перегрів муфти

Під час динамічної їзди муфта повного приводу здатна передавати до 70% крутного моменту на задню вісь. Через високі навантаження вузол активно виділяє тепло, що призводить до появи сповіщення про перегрів системи.

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У такому разі електроніка автоматично переводить автомобіль в аварійний передньопривідний режим до повного охолодження. Для усунення проблеми фахівці радять встановлювати додатковий зовнішній масляний радіатор з електричною помпою.

Вібрації трансмісії

Деякі власники помічають гудіння та вібрації під час руху трасою на швидкості понад 120 км/год. Причинами можуть бути дисбаланс коліс, нерівномірний знос шин або відхилення в кутах установлення елементів трансмісії під час заводської збірки.

Для усунення гулу необхідно регулярно перевіряти момент затягування кріплень карданного вала, стан підшипників та рівень мастила в редукторі. Рівномірний стан гуми та точне балансування коліс також допомагають позбутися неприємного шуму.

Електроніка та охолодження

У листопаді 2025 року виробник оголосив відкликання частини машин через збій у програмному забезпеченні приладової панелі, який спричиняв зникнення показань швидкості та індикаторів гальмівної системи. Крім цього, нарікання викликає нестабільна робота бездротової зарядки для смартфонів.

Високофорсований мотор об'ємом 1,6 л створює величезне теплове навантаження на систему охолодження та мастило. При частих виїздах на трек варто замінити штатні патрубки на силіконові та встановити додаткові радіатори для охолодження моторного й трансмісійного мастила.

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