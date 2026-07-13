Названі найкращі вживані автомобілі Ford

Ford Fusion Sport 2017 року. Фото: netcarshow.com

Сергій Якуба Редактор

За останнє десятиліття американська автомобільна промисловість пережила колосальні зміни. Більшість виробників повністю відмовилися від класичних седанів та хетчбеків на користь масивних позашляховиків, кросоверів та пікапів. Компанія Ford не стала винятком з цього правила, згорнувши випуск багатьох культових легкових моделей заради масштабної та дорогої розробки електромобілів. Проте для справжніх ентузіастів саме 2017 рік залишається сучасним піком бренду, коли з конвеєра сходили по-справжньому емоційні машини.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

Легендарні спорткари

Вершиною лінійки маслкарів того періоду став Mustang Shelby GT350. Головною фішкою цієї модифікації був унікальний атмосферний 5,2-літровий двигун V8 з плоским колінчастим валом, який видавав потужність 526 к.с. Цей силовий агрегат крутився понад 8000 об/хв і звуком нагадував європейські суперкари, а працював він винятково з 6-ступеневою механічною коробкою передач.

На вершині модельного ряду компанії гордо стояв середньомоторний суперкар Ford GT. Замість класичного компресорного V8 нове покоління отримало бітурбований двигун V6 EcoBoost, а його перегонова версія назавжди вписала ім'я марки в історію, вигравши легендарний марафон 24 години Ле-Мана. Зараз ці екзотичні купе коштують на аукціонах значно дорожче, ніж під час старту продажів.

Заряджені хетчбеки

Унікальність американської марки у 2017 році полягала в тому, що драйверські технології були доступні навіть у бюджетному сегменті. Компактний Ford Fiesta ST не вражав рекордною потужністю, але його легкий кузов, задиристий турбомотор та механічна трансмісія дарували неймовірні емоції від керування. Сьогодні, на тлі загального подорожчання машин, цей недорогий хот-хетч вважається справжнім героєм минулої епохи.

Для радикальніших фанатів швидкості пропонувався повнопривідний монстр Ford Focus RS. Автомобіль оснащувався 2,3-літровим турбодвигуном потужністю 350 к.с. з системою розподілу крутного моменту. Хетчбек мав спеціальний режим дрифту для ефектних заносів і став справжньою іконою покоління ралійних машин для щоденних поїздок.

Швидкі седани

Окрім безкомпромісних спорткарів марка випускала один з найкращих прихованих перформанс-седанів сучасності Ford Fusion Sport. Зовні автомобіль майже не відрізнявся від стандартних сімейних версій, що робило його ідеальним вовком у овечій шкурі.

Під капотом цього седана ховався 2,7-літровий двигун V6 з подвійним турбонаддувом, який розвивав потужність 325 к.с. Завдяки системі повного приводу та адаптивній підвісці машина розмінювала 100 км/год лише за 5 с. На жаль, усю лінійку Fusion ліквідували невдовзі після завершення випуску спортивної модифікації.

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