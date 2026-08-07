Названі кращі корейські авто з пробігом за ціною до 8000 доларів
Купівля вживаного автомобіля в обмеженому бюджеті вимагає ретельного аналізу технічного стану та майбутніх витрат. У ціновому сегменті до 8000 доларів корейські автомобілі виступають практичним вибором завдяки своїй простоті, ресурсності агрегатів та доступним запчастинам. На українському вторинному ринку за ці гроші можна знайти доглянуті машини з витривалими моторами.
Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал AutoMess.
Бюджетний сегмент
На п'ятому місці опинився Hyundai Accent покоління MC (2006–2010) вартістю від 4500 до 6500 доларів. Модель пропонує атмосферні бензинові мотори 1,4 л (97 к.с.) та 1,6 л (110 к.с.) з ресурсом понад 300 000 км. Кузов вимагає обов'язкової додаткової антикорозійної обробки через відсутність повноцінного оцинкування, а салон має просту шумоізоляцію. Зате обслуговування підвіски та двигуна залишається найдешевшим у класі.
Четверту позицію посідає Kia Rio третього покоління (2012–2014) за 6500–8500 доларів. Вона пропонує сучасніший дизайн, довший список оснащення та бензинові мотори 1,4 л (107 к.с.) або 1,6 л (до 138 к.с.). Під час вибору важливо перевіряти двигун на відсутність чужорідних стуків та звертати увагу на жорстку підвіску.
Комфортні седани
Третє місце посіла Hyundai Elantra у поколіннях HD (2006–2011) та MD (2010–2015) вартістю від 7000 до 9000 доларів. Це повноцінний C-клас з багажником об'ємом 485 л, просторим салоном та м'якою підвіскою. Модель чудово підходить для сімейних завдань.
Оптимальним вибором для Elantra вважається надійний 1,6-літровий бензиновий мотор Gamma потужністю 126–130 к.с. з середньою витратою пального 6–7 л/100 км у змішаному циклі. Потужніший 1,8-літровий двигун Nu вимагає уважнішої перевірки через ризик підвищеного споживання оливи з віком.
Практичний кросовер
На другому місці розташувався кросовер Hyundai Tucson першого покоління (2004–2009), який у гарному стані коштує 7500–9000 доларів. Автомобіль пропонує високий кліренс, просторий салон та повний привід.
Серед моторів найкраще зарекомендував себе 2-літровий атмосферний бензиновий двигун на 140 к.с. з ресурсом до 300 000 км та витратою 8–10 л/100 км. Альтернативний 2-літровий дизель витрачає близько 7 л/100 км, але вимагає якісного пального. Під час огляду важливо ретельно перевіряти стан підрамника, днища та арок на наявність корозії.
Лідер рейтингу
Перше місце розділили хетчбеки та універсали Kia Ceed і Hyundai i30, які випускалися на одній платформі, за 7500–8000 доларів. Вони пропонують європейську ергономіку, багаті комплектації з клімат-контролем і підігрівами сидінь, а також об'єм багажника у версії універсал до 1300 л зі складеними кріслами.
Найбільш збалансованим силовим агрегатом для обох моделей є 1,6-літровий бензиновий мотор на 122–126 к.с. з витратою 6–7 л/100 км на трасі та 8–9 л/100 км у місті. Також високу надійність демонструє 1,6-літровий дизель з середньою витратою 4,5 л/100 км, який чудово підходить для великих пробігів.
Раніше Новини.LIVE писали про найнадійніші корейські кросовери з пробігом. Моделі з Південної Кореї гідно конкурують на ринку з японськими та європейськими.
Також читайте, які вживані корейські авто розорять власників. Попри загальну репутацію надійності брендів Hyundai та Kia, деякі їхні моделі демонструють критичні недоліки вже після кількох років експлуатації.
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