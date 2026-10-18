Вживана Toyota Sequoia: ТОП-5 найнадійніших років випуску

Toyota Sequoia 2020 року. Фото: Toyota

Японський рамний позашляховик Toyota Sequoia відомий колосальним ресурсом двигунів та ходової частини. Втім, навіть у межах одного покоління окремі роки виробництва мають свої переваги та слабкі місця. Фахівці виділяють п'ять найвдаліших версій цього авто на вторинному ринку.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

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Перші успіхи

Екземпляри 2011 року цінують за вдалий 5,7-літровий мотор 3UR-FE потужністю 381 к.с. та міцну 6-ступеневу автоматичну коробку AB60E. Силовий агрегат впевнено розганяє важку машину, а подушки безпеки та системи контролю тяги захищають пасажирів під час заносів. Водії вказують лише на два зауваження: застаріле меню штатного мультимедійного комплексу та перекриту капотом оглядовість безпосередньо перед бампером.

У модифікаціях 2013 року завод повністю відмовився від базового 4,6-літрового мотора та зробив 381-сильний V8 стандартним обладнанням для всіх комплектацій. Торсіонна жорсткість рами та тяговий момент 544 Нм дозволяють буксирувати причепи вагою до 3356 кг. 8-місний салон має три ряди крісел з розкладанням у плоску підлогу. Але низька чутливість керма вимагає постійного коригування траєкторії на трасі.

Пікові роки

Автомобіль 2015 року вважають стандартом надійності серед усіх випусків серії. За безпеку відповідають фронтальні, бокові та колінні подушки, а також спеціальні датчики проти перекидання кузова. Повний привід з блокуванням міжосьового диференціала Torsen працює без збоїв, проте середня витрата бензину сягає 16,8 л/100 км.

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У версії 2016 року інженери перенастроїли підвіску для зменшення кренів і додали адаптивний круїз-контроль, датчики паркування та моніторинг сліпих зон. У місті автомобіль споживає 18,1 л/100 км, а на трасі цей показник знижується до 13,8 л/100 км. Ергономіка салону залишається практичною, хоча жорсткий пластик передньої панелі вже застарілий для свого класу.

Позашляховик 2020 року отримав сучасне оснащення: світлодіодну оптику, систему автоматичного гальмування та підтримку інтерфейсів Apple CarPlay та Android Auto. Платформа зберігає класичний задній міст з пружинами, а електроніка полегшує складне маневрування на стоянках. З огляду на невеликий вік, довгостроковий ресурс цього варіанта ще продовжує проходити реальну перевірку часом і пробігами.

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