Подержанная Toyota Sequoia: ТОП-5 самых надежных годов выпуска

Toyota Sequoia 2020 года. Фото: Toyota

Японский рамный внедорожник Toyota Sequoia известен колоссальным ресурсом двигателей и ходовой части. Впрочем, даже в рамках одного поколения отдельные годы выпуска имеют свои преимущества и слабые стороны. Эксперты выделяют пять самых удачных версий этого автомобиля на вторичном рынке.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

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Первые успехи

Модели 2011 года ценятся за удачный 5,7-литровый двигатель 3UR-FE мощностью 381 л.с. и прочную 6-ступенчатую автоматическую коробку передач AB60E. Силовой агрегат уверенно разгоняет тяжелую машину, а подушки безопасности и системы контроля тяги защищают пассажиров во время заносов. Водители отмечают лишь два недостатка: устаревшее меню штатного мультимедийного комплекса и ограниченный капотом обзор непосредственно перед бампером.

В модификациях 2013 года завод полностью отказался от базового 4,6-литрового двигателя и сделал 381-сильный V8 стандартным оборудованием для всех комплектаций. Торсионная жесткость рамы и тяговый момент 544 Нм позволяют буксировать прицепы весом до 3356 кг. 8-местный салон имеет три ряда сидений, складывающихся в ровный пол. Но низкая отзывчивость рулевого управления требует постоянной корректировки траектории на трассе.

Пиковые годы

Автомобиль 2015 года считается эталоном надежности среди всех моделей серии. За безопасность отвечают фронтальные, боковые и коленные подушки, а также специальные датчики, предотвращающие опрокидывание кузова. Полный привод с блокировкой межосевого дифференциала Torsen работает без сбоев, однако средний расход бензина достигает 16,8 л/100 км.

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В версии 2016 года инженеры перенастроили подвеску для уменьшения кренов и добавили адаптивный круиз-контроль, датчики парковки и мониторинг слепых зон. В городе автомобиль потребляет 18,1 л/100 км, а на трассе этот показатель снижается до 13,8 л/100 км. Эргономика салона остается практичной, хотя жесткий пластик передней панели уже устарел для своего класса.

Внедорожник 2020 года получил современное оснащение: светодиодную оптику, систему автоматического торможения и поддержку интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto. Платформа сохраняет классический задний мост с пружинами, а электроника облегчает сложное маневрирование на стоянках. Учитывая небольшой возраст, долгосрочный ресурс этой модели еще продолжает проходить реальную проверку временем и пробегами.

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