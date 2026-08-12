Найкращі вживані електрокари в Україні за ціною до 15 000 доларів

Kia e-Niro 2019 року. Фото: netcarshow.com

Сергій Якуба Редактор

Український вторинний ринок електричного транспорту суттєво змінився за останні кілька років. Якщо раніше покупцям доводилося обирати виключно з базових міських моделей, то зараз за 10 000–15 000 доларів можна знайти варіанти з запасом ходу понад 400 км. Сучасні вживані електромобілі у цьому бюджеті пропонують ефективне рідинне охолодження батарей та багате оснащення. Фахівці відібрали п'ять перевірених машин, які поєднують доступну ціну, надійність та низьку вартість щоденної експлуатації.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на АвтоЦентр.

Доступний вибір

Nissan Leaf другого покоління в кузові ZE1 є найдоступнішим варіантом у рейтингу з середнім цінником від 10 000 до 13 000 доларів. З акумулятором місткістю 40 кВт-год машина здатна проїхати від 220 до 280 км на одному заряді. Величезна популярність моделі гарантує легкий пошук запчастин, проте відсутність рідинного охолодження акумулятора може призводити до його перегріву під час частих швидких зарядок.

Volkswagen e-Golf коштує в середньому від 11 000 до 14 000 доларів і створений на базі звичайного Golf VII, що забезпечує знайому ергономіку та якісний салон. Батарея місткістю 35,8 кВт-год дає змогу долати близько 200–250 км, чого цілком вистачає для щоденних міських поїздок. Головною перевагою є повна уніфікація більшості деталей підвіски та кузова з бензиновою версією.

Максимальна ефективність

Hyundai Ioniq Electric з ціною від 11 500 до 14 500 доларів вважається одним з найекономніших електрокарів завдяки середній витраті енергії на рівні 11–13 кВт-год на 100 км. Наявність рідинного охолодження береже ресурс батареї, а продумана аеродинаміка забезпечує тишу в салоні під час руху трасою. До мінусів можна віднести хіба що відносно низький дорожній просвіт.

Chevrolet Bolt EV вартістю від 13 000 до 15 000 доларів пропонує найкраще співвідношення ціни та характеристик. Акумулятор місткістю 60–66 кВт-год гарантує до 450 км пробігу, а мотор дозволяє розганятися до 100 км/год менш як за 7 секунд. Багато екземплярів на ринку мають практично нові батареї, замінені за офіційною відкличною кампанією заводу.

Універсальний кросовер

Перше місце в рейтингу дісталося кросоверу Kia e-Niro, ціна якого на вторинному ринку починається від 15 000 доларів. Автомобіль поєднує просторий салон, великий багажник та комфортну підвіску, а його батарея місткістю 64 кВт-год з рідинним охолодженням забезпечує реальний запас ходу понад 400 км на трасі та до 500 км у міському циклі.

Ця модель однаково добре підходить як для щоденних поїздок з сім'єю, так і для далеких подорожей. Завдяки високій популярності та надійності автомобіль повільно втрачає в ціні й залишається одним з найліквідніших на вторинному ринку.

Раніше Новини.LIVE писали, що потрібно знати перед купівлею дешевого електромобіля. Важливо оцінити не лише вартість, а й реальну автономність та швидкість відновлення енергії.

Також читайте, які популярні електромобілі не доживуть до 2027 року. Лише кілька років тому виробники обіцяли повну електрифікацію, проте сьогодні вони масово згортають амбітні плани через падіння попиту та скасування державних пільг.