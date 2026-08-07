Найкращі та найгірші бензинові двигуни: відповідь механіка

Двигун Opel 1.8 Z18XER. Фото: mmmautocentre.com.au

Сергій Якуба Редактор

Вибір автомобіля з пробігом часто впирається у пошук надійного силового агрегату. Правильно обраний бензиновий двигун здатен ходити сотні тисяч кілометрів без капітального ремонту, тоді як проблемний мотор спустошить гаманець. Досвідчені автомеханіки, які щодня ремонтують машини, назвали п'ятірку найкращих і п'ятірку найгірших агрегатів.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Interia Motoryzacja.

Надійні агрегати

Атмосферний мотор Volkswagen 1.6 MPI EA211 вважається ідеальним вибором для міської експлуатації. Відсутність турбіни, проста конструкція та доступність запчастин мінімізують ризик дорогих поломок. Цей мотор встановлювали на Skoda Fabia III, Octavia III, Rapid; Seat Toledo IV, Ibiza IV.

Універсальний Opel 1.8 Z18XER добре почувається як у місті, так і на трасі. Він має гарну культуру роботи, легко обслуговується та чудово співпрацює з ГБО. Агрегат зустрічається на Opel Astra H, Astra J, Vectra C, Signum, Zafira B.

Надійний атмосферник Hyundai/Kia 1.6 G4FC вирізняється помірною витратою пального та недорогим сервісом. Його ставили на Kia Ceed, Sportage III, Venga; Hyundai i30, ix20.

Японський Nissan 1.6 HR16DE з багаточковим впорскуванням здобув репутацію довговічного та дуже економного мотора. Його можна знайти під капотом Nissan Qashqai, Juke, Note, NV200.

Єдиним турбомотором у списку рекомендацій став Volkswagen 1.4 TSI EA211. Виробник виправив дитячі хвороби минулих поколінь, отримавши чудову динаміку при низькій витраті пального. Двигун встановлювали на Skoda Octavia III, Superb III; Volkswagen Golf VII, Passat B8, Tiguan II, Touran II; Audi A3 8V.

Проблемні конструкції

Літровий Ford 1.0 EcoBoost надзвичайно чутливий до якості обслуговування. Його ремінь ГРМ працює у масляній ванні, з часом розшаровується й забиває систему змащення, що призводить до заклинювання. Також спостерігаються проблеми з системою охолодження. Двигун ставили на Ford Fiesta MK7, Focus MK3, Puma, Transit Courier.

Дволітровий BMW 2.0 N20 вимагає суворого дотримання інтервалів сервісу. Головні проблеми: передчасне витягування ланцюга ГРМ, ненадійна масляна помпа і витоки охолоджувальної рідини. Мотор встановлювали на BMW серії 1 F20, серії 3 F30, серії 5 F10, X1 E84, X3 F25.

Мотор PSA 1.6 EP6 відомий високим споживанням оливи, ненадійним ланцюгом ГРМ та швидким утворенням нагару на клапанах. Він зустрічається на Peugeot 207, 308, 3008 I; Citroen C3 II, C4 Picasso; DS 3.

Корейський Hyundai 2.0 G4KD схильний до утворення задирів у циліндрах, провороту вкладишів та стуку поршнів на холодну. Його ставили на Kia Sportage III, Optima III; Hyundai ix35, i40.

Замикає антирейтинг Mercedes 1.8 M271 через швидкий знос ланцюга ГРМ, витоки оливи з-під кришки клапанів і проблеми з компресором. Мотор знайомий власникам Mercedes C-класу W203, W204; E-класу W211, W212; CLK W209.

Раніше Новини.LIVE писали, коли бензиновий двигун авто вигідніший за дизельний. Загальна економічна вигода залежить від річного пробігу, умов експлуатації та складності обслуговування силового агрегату.

Також читайте, яких бензинових двигунів слід уникати. Механіки виділяють кілька популярних моторів, купівля яких на вторинному ринку пов’язана з величезними ризиками.