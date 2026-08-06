Найкращі стійкі до іржі вживані автомобілі до 10 000 доларів

Volvo S80 2010 року. Фото: netcarshow.com

Сергій Якуба Редактор

Сіль на дорогах, висока вологість і температурні перепади швидко нищать кузови багатьох вживаних автомобілів. Проте на вторинному ринку у бюджеті до 10 000 доларів є моделі, чия металева конструкція чудово протистоїть корозії десятиліттями. Експерт виділив п'ять машин з найкращою заводською обробкою та високим ресурсом.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на канал AutoMess.

Стильні німці

Opel Insignia першого покоління (2008–2013) обробляється методом гарячого занурення, що створює товстий захисний шар цинку. Порожнини конструкції на етапі збирання заповнюються спеціальним воском, а дно закрите пластиковими щитами. Дорестайлінгові версії у гарному стані коштують від 6500 до 9500 доларів.

Преміальний седан Audi A4 у кузові B8 (2008–2012) вартістю від 8500 до 10 000 доларів має гальванічне оцинкування та високоміцний каркас і використанням алюмінієвих елементів. Тверде лакове покриття чудово протистоїть абразивному зносу, а внутрішні порожнини оброблені гарячим воском. Купуючи таке авто з США, важливо перевіряти якість відновлення після ДТП, адже неоригінальні деталі швидко іржавіють.

Японці та французи

Легендарний седан Toyota Camry XV40 (2006–2010) ціною 7000–10 000 доларів отримав гальванічне оцинкування практично всіх кузовних панелей. Використання сталі з високим вмістом вуглецю та товстого шару ґрунту дозволяє полірувати машину кілька разів без ризику дійти до металу.

Французький флагман Peugeot 508 першого покоління (2011–2014) вартістю 7500–9500 доларів пропонує повне гальванічне оцинкування з високою щільністю цинку. Наявність алюмінієвого капота, пластикових деталей та еластичного лакофарбового покриття повністю виключає появу іржі у найбільш навантажених зонах.

Шведський еталон

Перше місце за стійкістю посідає Volvo S80 другого покоління (2007–2011), який у гарній комплектації коштує від 7500 до 10 000 доларів. Його кузов виготовлялося з застосуванням бористої сталі та піддавалося повному двосторонньому гарячому оцинкуванню.

Еластична мастика та пластикові екрани закривають майже 90% металевих поверхонь днища. Завдяки активному захисту цинком метал під відкритими сколами фарби не починає цвісти протягом кількох сезонів.

Раніше Новини.LIVE писали, які автомобілі іржавіють вже через пʼять років експлуатації. Головною причиною стає надмірна економія виробників на антикорозійній обробці заради зниження собівартості машин.

Також читайте, що потрібно зробити для ефективної боротьби з іржею на авто. Позаяк головною причиною корозії є руйнування та деградація лакофарбового покриття кузова, то цьому потрібно приділяти підвищену увагу.