Subaru Crosstrek 2026 року. Фото: edmunds.com

Японський автовиробник Subaru традиційно асоціюється з готовими до пригод автомобілями завдяки фірмовій системі повного приводу. Перевірені позашляхові можливості кросоверів бренду дозволяють сміливо залишати асфальт і впевнено рухатися лісовими стежками чи гірськими каменистими підйомами. Лінійка таких авто пропонує високий кліренс, помічники спуску та спеціальний інтелектуальний режим розподілу тяги. Експерти виділили п'ять моделей марки, які найкраще пристосовані для справжнього бездоріжжя.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

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Специфічні кросовери

Електричний кросовер Subaru Solterra (з 2022 року) створений на спільній платформі з Toyota bZ4X та пропонує запас ходу 367 км. Автомобіль оснастили постійним повним приводом і дорожнім просвітом 211 мм, що дозволяє легко оминати каміння та вибоїни. Модель отримала розширений режим X-Mode для слизьких покриттів, однак через відсутність позашляхових шин і помірний хід підвіски вона більше підходить для засніжених доріг або ґрунтовок, ніж для важкого бездоріжжя.

Найбільший 8-місний сімейний кросовер Subaru Ascent (з 2018 року) пропонує три ряди сидінь і величезний внутрішній простір для пасажирів чи спорядження. Він має дорожній просвіт 220 мм та 2-режимну систему X-Mode зі спеціальними налаштуваннями під глибокий сніг та багнюку. Система колового огляду на 360 градусів допомагає маневрувати на вузьких ділянках, проте базові всесезонні шини трохи обмежують його потенціал на слизькому ґрунті.

Перевірена класика

Оновлений кросовер Subaru Forester (з 2024 року) довжиною 4,65 м отримав сучасний дизайн і великий екран мультимедіа на 11,6 дюйма. Автомобіль має кліренс 220 мм, помічник спуску з гори та багажний відсік об'ємом 2106 л зі складеним заднім рядом. 4-циліндровий 2,5-літровий мотор на 180 к.с. забезпечує спокійну та розмірену їзду по складних ділянках.

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Універсал Subaru Outback шостого покоління (2019-2025) довжиною 4,85 м пропонує баланс комфорту та витривалості. У базових версіях встановлено 2,4-літровий мотор на 182 к.с., а турбований варіант того ж об'єму видає 260 к.с. і 376 Нм крутного моменту. Завдяки багажнику на 2123 л, високому кліренсу 220 мм і передній камері огляду цей автомобіль вважається одним із найвдаліших для тривалих мандрівок дикою місцевістю.

Компактний кросовер Subaru Crosstrek (з 2023 року) є найменшим і найдешевшим серед позашляхових моделей бренду. Його скромні габарити дозволяють маневрувати між деревами на вузьких стежках, а кліренс 220 мм захищає днище від ударів. Базовий 2-літровий мотор на 152 к.с. або 2,5-літровий на 182 к.с. демонструють середню витрату пального близько 8,1 л/100 км.

Серія Wilderness

Спеціальні версії Wilderness доступні для моделей Forester, Outback та Crosstrek і створені для найсуворіших умов. Вони мають збільшений дорожній просвіт понад 228 мм, матові накладки на капоті проти відблисків сонця та водовідштовхувальне оббивання салону.

Головною перевагою спецверсій виступають зубасті позашляхові шини A/T та посилені рейлінги на даху, які витримують встановлення автомобільного намету. Попри незначне зростання витрати пального через агресивний протектор, такі модифікації забезпечують максимальну чіпкість на важких ділянках траси.

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