Subaru Crosstrek 2026 года. Фото: edmunds.com

Японский автопроизводитель Subaru традиционно ассоциируется с автомобилями, готовыми к приключениям, благодаря фирменной системе полного привода. Проверенные внедорожные возможности кроссоверов бренда позволяют смело покидать асфальт и уверенно двигаться по лесным тропам или горным каменистым подъемам. Линейка таких автомобилей отличается высоким клиренсом, системами помощи при спуске и специальным интеллектуальным режимом распределения тяги. Эксперты выделили пять моделей марки, которые лучше всего приспособлены для настоящего бездорожья.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

Реклама

Специфические кроссоверы

Электрический кроссовер Subaru Solterra (с 2022 года) создан на общей платформе с Toyota bZ4X и предлагает запас хода 367 км. Автомобиль оснащен постоянным полным приводом и дорожным просветом 211 мм, что позволяет легко преодолевать камни и выбоины. Модель получила расширенный режим X-Mode для скользких покрытий, однако из-за отсутствия внедорожных шин и умеренного хода подвески она больше подходит для заснеженных дорог или грунтовок, чем для тяжелого бездорожья.

Самый большой 8-местный семейный кроссовер Subaru Ascent (с 2018 года) предлагает три ряда сидений и огромное внутреннее пространство для пассажиров или снаряжения. Он имеет дорожный просвет 220 мм и 2-режимную систему X-Mode со специальными настройками для глубокого снега и грязи. Система кругового обзора на 360 градусов помогает маневрировать на узких участках, однако базовые всесезонные шины немного ограничивают его потенциал на скользкой поверхности.

Проверенная классика

Обновленный кроссовер Subaru Forester (с 2024 года) длиной 4,65 м получил современный дизайн и большой мультимедийный экран диагональю 11,6 дюйма. Автомобиль имеет клиренс 220 мм, систему помощи при спуске с горы и багажный отсек объемом 2106 л со сложенным задним рядом сидений. 4-цилиндровый 2,5-литровый двигатель мощностью 180 л.с. обеспечивает спокойную и размеренную езду по сложным участкам.

Читайте также:

Универсал Subaru Outback шестого поколения (2019–2025) длиной 4,85 м предлагает баланс комфорта и выносливости. В базовых версиях установлен 2,4-литровый двигатель мощностью 182 л.с., а турбированный вариант того же объема развивает 260 л.с. и 376 Нм крутящего момента. Благодаря багажнику объемом 2123 л, высокому клиренсу 220 мм и передней камере обзора этот автомобиль считается одним из самых удачных для длительных путешествий по бездорожью.

Компактный кроссовер Subaru Crosstrek (с 2023 года) является самым маленьким и самым дешёвым среди внедорожных моделей бренда. Его скромные габариты позволяют маневрировать между деревьями на узких тропинках, а клиренс 220 мм защищает днище от ударов. Базовый 2-литровый двигатель мощностью 152 л.с. или 2,5-литровый мощностью 182 л.с. демонстрируют средний расход топлива около 8,1 л/100 км.

Серия Wilderness

Специальные версии Wilderness доступны для моделей Forester, Outback и Crosstrek и созданы для самых суровых условий. Они имеют увеличенный дорожный просвет более 228 мм, матовые накладки на капоте, предотвращающие солнечные блики, и водоотталкивающую обивку салона.

Главным преимуществом специальных версий являются зубчатые внедорожные шины A/T и усиленные рейлинги на крыше, которые выдерживают установку автомобильной палатки. Несмотря на незначительное увеличение расхода топлива из-за агрессивного протектора, такие модификации обеспечивают максимальное сцепление на сложных участках трассы.

Ранее Новини.LIVE писали о самых долговечных японских кроссоверах и внедорожниках в Украине. Эксперты определили пять моделей, которые стали эталонами долговечности на вторичном рынке.

Также читайте, чем на самом деле особенны автомобили марки Subaru. Сочетание уникальных компонентов позволило создать преданное сообщество поклонников бренда по всему миру.