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На що вказують знаки на перехресті — куди може проїхати автомобіль

17 травня 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Тест з ПДР: куди дозволяють проїхати знаки на перехресті
Куди проїхати? Малюнок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Тест на знання дорожніх знаків. Куди дозволяється продовжити рух водієві вантажного автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Ліворуч та праворуч.
  2. Лише праворуч.
  3. Прямо та праворуч.
  4. Прямо та ліворуч.
  5. Лише ліворуч.
  6. Усі напрямки дозволяються.

Розбір задачі

До перехрестя під'їхав вантажний автомобіль, якому пропонують три напрямки подальшого руху.

Насамперед потрібно звернути увагу на дорожні знаки, які встановлені на перехресті.

Знак 2.3 "Головна дорога" не допоможе розв'язати цю задачу.


На що вказують знаки на перехресті — куди може проїхати автомобіль - фото 1

А ось знак 5.31.1 "Напрямок руху вантажних автомобілів" допоможе. 


На що вказують знаки на перехресті — куди може проїхати автомобіль - фото 2

Єдина складність — визначити, що ж саме означає цей знак. Він дозволяє вантажівкам рух лише прямо, чи навпаки — забороняє?

Насправді ані перше, ані друге. Цей знак лише показує рекомендований напрямок руху для вантажних автомобілів і самохідних машин.

Тобто він не вказує та не забороняє нічого, а лише рекомендує. Значить водієві рекомендовано продовжити рух прямо, але їхати він може у будь-якому напрямку.

Правильна відповідь №6

Раніше ми пропонували цікаві задачі з теми початок руху та зміна його напрямку — тут і тут.

авто
водійське посвідчення
автомобіль
водії
ПДР
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