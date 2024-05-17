Тест по ПДД: куда разрешают проехать знаки на перекрестке

Куда проехать? Рисунок: "За! Правилами".

Тест на знания дорожных знаков. Куда разрешается продолжить движение водителю грузового автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Налево и направо. Только направо. Прямо и направо. Прямо и налево. Только налево. Все направления разрешаются.

Разбор задачи

К перекрестку подъехал грузовой автомобиль, которому предлагают три направления дальнейшего движения.

В первую очередь нужно обратить внимание на дорожные знаки, установленные на перекрестке.

Знак 2.3 "Главная дорога" не поможет решить эту задачу.





А вот знак 5.31.1 "Направление движения грузовых автомобилей" поможет.





Единственная сложность – определить, что же означает этот знак. Он позволяет грузовикам движение только прямо или наоборот запрещает?

На самом деле ни то, ни другое. Этот знак показывает только рекомендуемое направление движения для грузовых автомобилей и самоходных машин.

То есть, он не указывает и не запрещает ничего, а только рекомендует. Значит водителю рекомендовано продолжить движение прямо, но ехать оно может в любом направлении.

Правильный ответ №6

Ранее мы предлагали интересные задачи по теме начало движения и изменение его направления — здесь и здесь.