Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow На что указывают знаки на перекрестке — куда может проехать автомобиль arrow

На что указывают знаки на перекрестке — куда может проехать автомобиль

17 мая 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Тест по ПДД: куда разрешают проехать знаки на перекрестке
Куда проехать? Рисунок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Тест на знания дорожных знаков. Куда разрешается продолжить движение водителю грузового автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Читайте также:

Варианты ответа

  1. Налево и направо.
  2. Только направо.
  3. Прямо и направо.
  4. Прямо и налево.
  5. Только налево.
  6. Все направления разрешаются.

Разбор задачи

К перекрестку подъехал грузовой автомобиль, которому предлагают три направления дальнейшего движения.

В первую очередь нужно обратить внимание на дорожные знаки, установленные на перекрестке.

Знак 2.3 "Главная дорога" не поможет решить эту задачу.


На что указывают знаки на перекрестке - куда может проехать автомобиль - фото 1

А вот знак 5.31.1 "Направление движения грузовых автомобилей" поможет.


На что указывают знаки на перекрестке - куда может проехать автомобиль - фото 2

Единственная сложность – определить, что же означает этот знак. Он позволяет грузовикам движение только прямо или наоборот запрещает?

На самом деле ни то, ни другое. Этот знак показывает только рекомендуемое направление движения для грузовых автомобилей и самоходных машин.

То есть, он не указывает и не запрещает ничего, а только рекомендует. Значит водителю рекомендовано продолжить движение прямо, но ехать оно может в любом направлении.

Правильный ответ №6

Ранее мы предлагали интересные задачи по теме начало движения и изменение его направления — здесь и здесь.

авто
водительское удостоверение
автомобиль
водители
ПДД
правила дорожного движения
тест

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников