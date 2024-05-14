Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Хитрі траєкторії — куди дозволено проїхати водію червоного автомобіля arrow

Хитрі траєкторії — куди дозволено проїхати водію червоного автомобіля

14 травня 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Підступний тест з ПДР: куди дозволено проїхати водію червоного автомобіля
Куди можна проїхати? Малюнок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Задача на знання заборонних знаків. Які траєкторії руху дозволяються водієві червоного автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Усі, окрім В.
  2. Траєкторії А та В
  3. Траєкторії А та Г.
  4. Усі, окрім Б.
  5. Траєкторії Б та В.
  6. Усі траєкторії забороняються.

Розбір задачі

На малюнку зображено одразу два перехрестя. На кожному з них водієві червоного автомобіля пропонуються по дві траєкторії для подальшого руху — поворот ліворуч та розворот.

На ближньому перехресті встановлений заборонний знак 3.23 "Поворот ліворуч заборонено".


Хитрі траєкторії — куди дозволено проїхати водію червоного автомобіля - фото 1

Цей знак на перехресті забороняє повернути ліворуч. Важливо знати, що дія цього знаку поширюється лише на перехрестя, перед яким його встановлено. Плюс цей знак не забороняє розворот.

Отже, на першому перехресті дозволяється рух траєкторією А.

На наступному перехресті встановлено знак 3.24 "Розворот заборонено".


Хитрі траєкторії — куди дозволено проїхати водію червоного автомобіля - фото 2

Цей знак на перехресті забороняє проїзд у зворотному напрямку. Він також діє лише на перехресті, перед яким його встановлено. Плюс він не забороняє поворот ліворуч.

Отже, на другому перехресті дозволено траєкторію Г.

Правильна відповідь №3

Раніше ми пропонували цікаві задачі з ПДР на знання заборонних знаків — тут і тут.

авто
водійське посвідчення
автомобіль
водії
ПДР
правила дорожнього руху
тест

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників