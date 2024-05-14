Підступний тест з ПДР: куди дозволено проїхати водію червоного автомобіля

Куди можна проїхати? Малюнок: "За! Правилами".

Задача на знання заборонних знаків. Які траєкторії руху дозволяються водієві червоного автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Усі, окрім В. Траєкторії А та В Траєкторії А та Г. Усі, окрім Б. Траєкторії Б та В. Усі траєкторії забороняються.

Розбір задачі

На малюнку зображено одразу два перехрестя. На кожному з них водієві червоного автомобіля пропонуються по дві траєкторії для подальшого руху — поворот ліворуч та розворот.

На ближньому перехресті встановлений заборонний знак 3.23 "Поворот ліворуч заборонено".





Цей знак на перехресті забороняє повернути ліворуч. Важливо знати, що дія цього знаку поширюється лише на перехрестя, перед яким його встановлено. Плюс цей знак не забороняє розворот.

Отже, на першому перехресті дозволяється рух траєкторією А.

На наступному перехресті встановлено знак 3.24 "Розворот заборонено".





Цей знак на перехресті забороняє проїзд у зворотному напрямку. Він також діє лише на перехресті, перед яким його встановлено. Плюс він не забороняє поворот ліворуч.

Отже, на другому перехресті дозволено траєкторію Г.

Правильна відповідь №3

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