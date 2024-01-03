Тест з ПДР: яким буде правильне рішення на перехресті

Хто може проїхати за вказаними траєкторіями? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми початок руху та зміна його напрямку. Водій якого автомобіля може виконати задуманий маневр?

Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Водій зеленого автомобіля. Водій синього. Правила порушать обоє. Обоє не порушать правила.

Розбір задачі

На перехресті водій синього автомобіля повертає ліворуч, а водій зеленого має намір виконати розворот.

Насамперед розглянемо знаки. 2.3 "Головна дорога" зараз нічим не допоможе, адже в задачі не потрібно встановлювати порядок роз'їзду.

А от інші знаки вказують на напрямок руху по смугах.

Водієві зеленої машини, який знаходиться у крайній лівій смузі знак дозволяє повертати ліворуч, але й розворот в такому випадку також не забороняється. Водієві синього авто дозволяється поворот ліворуч та проїзд прямо.

Але на малюнку є ще один знак — 3.23 "Поворот ліворуч заборонено".

Позаяк цей знак має жовте тло, то він вважається тимчасовим. Цей знак суперечить двом попереднім, то як правильно вчинити?

Читаємо п. 8.2 ПДР:

"Дорожні знаки можуть бути постійними, тимчасовими та зі змінною інформацією. Тимчасові дорожні знаки розміщуються на переносних пристроях, дорожньому обладнанні або закріплюються на щиті з фоном жовтого кольору і мають перевагу перед постійними дорожніми знаками та дорожньою розміткою".

Отже, водій зеленої машини не має право повернути ліворуч. Але цей знак не забороняє розгортатися. Тому водій зеленого авто може виконати задуманий маневр.

Правильна відповідь №1

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