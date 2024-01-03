Тест по ПДД: каким будет правильное решение на перекрестке

Поворот или разворот — каким будет правильное решение на перекрестке
Задача по теме начало движения и изменение его направления. Водитель какого автомобиля может совершить задуманный маневр?
Задачу предложил ресурс "За! Правилами".
Варианты ответа
- Водитель зеленого автомобиля.
- Водитель синего.
- Правила нарушат оба.
- Оба не нарушат правила.
Разбор задачи
На перекрестке водитель синего автомобиля поворачивает налево, а водитель зеленого намерен выполнить разворот.
Прежде всего рассмотрим знаки. 2.3 "Главная дорога" сейчас ничем не поможет, ведь в задаче не нужно устанавливать порядок разъезда.
А вот другие знаки указывают на направление движения по полосам.
Водителю зеленой машины, который находится в крайней левой полосе, знак позволяет поворачивать налево, но и разворот в таком случае также не запрещается. Водителю синего авто разрешается поворот налево и проезд прямо.
Но на рисунке есть еще один знак — 3.23 "Поворот налево запрещен".
Поскольку этот знак имеет желтый фон, он считается временным. Этот знак противоречит двум предыдущим, так как правильно поступить?
Читаем п. 8.2 ПДД:
"Дорожные знаки могут быть постоянными, временными и с переменной информацией. Временные дорожные знаки размещаются на переносных устройствах, дорожном оборудовании или закрепляются на щите с желтым фоном и имеют преимущество перед постоянными дорожными знаками и дорожной разметкой".
Следовательно, водитель зеленой машины не имеет права повернуть налево. Но этот знак не запрещает разворачиваться. Потому водитель зеленого авто может выполнить задуманный маневр.
Правильный ответ №1
Ранее мы предлагали интересные задачи на знание знаков — здесь и здесь.
Читайте Новини.LIVE!