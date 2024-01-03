Тест по ПДД: каким будет правильное решение на перекрестке

Кто может проехать по указанным траекториям? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме начало движения и изменение его направления. Водитель какого автомобиля может совершить задуманный маневр?

Задачу предложил ресурс "За! Правилами".

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Варианты ответа

Водитель зеленого автомобиля. Водитель синего. Правила нарушат оба. Оба не нарушат правила.

Разбор задачи

На перекрестке водитель синего автомобиля поворачивает налево, а водитель зеленого намерен выполнить разворот.

Прежде всего рассмотрим знаки. 2.3 "Главная дорога" сейчас ничем не поможет, ведь в задаче не нужно устанавливать порядок разъезда.

А вот другие знаки указывают на направление движения по полосам.

Водителю зеленой машины, который находится в крайней левой полосе, знак позволяет поворачивать налево, но и разворот в таком случае также не запрещается. Водителю синего авто разрешается поворот налево и проезд прямо.

Но на рисунке есть еще один знак — 3.23 "Поворот налево запрещен".

Поскольку этот знак имеет желтый фон, он считается временным. Этот знак противоречит двум предыдущим, так как правильно поступить?

Читаем п. 8.2 ПДД:

"Дорожные знаки могут быть постоянными, временными и с переменной информацией. Временные дорожные знаки размещаются на переносных устройствах, дорожном оборудовании или закрепляются на щите с желтым фоном и имеют преимущество перед постоянными дорожными знаками и дорожной разметкой".

Следовательно, водитель зеленой машины не имеет права повернуть налево. Но этот знак не запрещает разворачиваться. Потому водитель зеленого авто может выполнить задуманный маневр.

Правильный ответ №1

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