Пункт пропуску на кордоні. Фото ілюстративне: ДПСУ

У четвер, 26 листопада, черги на кордоні України зафіксували на низці контрольно-пропускних пунктів (КПП). Найбільше легкових автомобілів очікують на виїзд до Польщі, тоді як на кордоні з Румунією та Молдовою черг немає.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України — Західний кордон, передає Новини.LIVE.

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Станом на 09:00 26 листопада найбільша черга утворилася перед пунктом пропуску "Шегині" — 95 легкових автомобілів. На КПП "Устилуг" очікують 25 машин, а перед пунктом "Краківець" — 15 автомобілів і сім автобусів. Прикордонники рекомендують під час планування поїздок враховувати можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб.

• "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових автомобілів тимчасово не здійснюється);

• "Устилуг" — 25 легкових автомобілів, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

• "Угринів" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

• "Рава-Руська" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

• "Грушів" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

• "Краківець" — 15 легкових автомобілів, 7 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

• "Шегині" — 95 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

• "Смільниця" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

• "Нижанковичі" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

• "Малий Березний" — дані щодо кількості легкових автомобілів відсутні, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

• "Ужгород" — 10 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

• "Малі Селменці" — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

• "Тиса" — 7 легкових автомобілів, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

• "Дзвінкове" — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);

• "Косино" — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);

• "Лужанка" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів;

• "Вилок" — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів;

• "Велика Паладь" — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).

• "Дякове" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів;

• "Солотвино" — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів;

• "Біла Церква" — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів;

• "Красноїльськ" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів;

• "Порубне" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів;

• "Дяківці" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів.

• "Мамалига" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів;

• "Кельменці" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів.

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