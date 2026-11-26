Пункт пропуска на границе. Фото иллюстративное: ГПСУ

В четверг, 26 ноября, очереди на границе Украины зафиксировали на ряде контрольно-пропускных пунктов (КПП). Больше всего легковых автомобилей ожидают выезда в Польшу, тогда как на границе с Румынией и Молдовой очередей нет.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница, передает Новини.LIVE.

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По состоянию на 09:00 26 ноября самая большая очередь образовалась перед пунктом пропуска "Шегини" — 95 легковых автомобилей. На КПП "Устилуг" ожидают 25 машин, а перед пунктом "Краковец" — 15 автомобилей и семь автобусов. Пограничники рекомендуют при планировании поездок учитывать возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб.

• "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);

• "Устилуг" — 25 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

• "Угринов" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

• "Рава-Русская" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

• "Грушев" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

• "Краковец" — 15 легковых автомобилей, 7 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

• "Шегини" — 95 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

• "Смильница" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

• "Нижанковичи" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

• "Малый Березный" — данные о количестве легковых автомобилей отсутствуют, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

• "Ужгород" — 10 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

• "Малые Селменцы" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

• "Тиса" — 7 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

• "Звонковое" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

• "Косино" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

• "Лужанка" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;

• "Вилок" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов;

• "Великая Паладь" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

• "Дьяково" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов;

• "Солотвино" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов;

• "Белая Церковь" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов;

• "Красноильск" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;

• "Порубное" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;

• "Дьяковцы" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.

• "Мамалыга" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;

• "Кельменцы" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.

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