Черги на кордоні 7 жовтня: ситуація на пунктах пропуску України

Службовий пес перевіряє авто на кордоні. Фото: ДПСУ

У середу, 7 жовтня, черги на кордоні України зафіксували на низці контрольно-пропускних пунктів (КПП). Найбільше легкових автомобілів очікують на виїзд до Польщі, з якою Україна має найбільше КПП.

Прикордонники також рекомендують враховувати можливу нестабільну роботу електронних систем. Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон, передає Новини.LIVE.

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Станом на 12:00 7 жовтня на виїзді з України черги спостерігаються лише на окремих пунктах пропуску. Найбільше легкових автомобілів накопичилося на польському напрямку, зокрема перед пунктом пропуску "Шегині".

"Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових автомобілів тимчасово не здійснюється); Читайте також:

"Устилуг" — 10 легкових автомобілів, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 10 легкових автомобілів, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 35 легкових автомобілів, 0 автобусів, 20 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Смільниця" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

"Малий Березний" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Ужгород" — 0 легкових автомобілів, 1 автобус, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Малі Селменці" — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 5 легкових автомобілів, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);

"Косино" — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).

"Дякове" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів;

"Порубне" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 15 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Дяківці" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів.

"Мамалига" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про дев'ять моделей вживаних автомобілів, які можуть потребувати дорогого ремонту після купівлі. До переліку потрапили Land Rover Freelander, Alfa Romeo 159, Chrysler 300C та ще шість авто.

Також Новини.LIVE писав, що у Франції різко зріс попит на вживані електромобілі на тлі подорожчання традиційного пального. Кількість оголошень про продаж Renault Zoe скоротилася за рік на 86%, а середня вартість моделі зросла на 25% — до 14 985 євро.