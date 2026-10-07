Очереди на границе 7 октября: ситуация на пунктах пропуска Украины

Служебная собака проверяет автомобиль на границе. Фото: ГПСУ

В среду, 7 октября, очереди на границе Украины зафиксировали на ряде контрольно-пропускных пунктов (КПП). Больше всего легковых автомобилей ожидают выезда в Польшу, с которой Украина имеет большинство КПП.

Пограничники также рекомендуют учитывать возможную нестабильную работу электронных систем. Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины-Западная граница, передает Новини.LIVE.

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По состоянию на 12:00 7 октября на выезде из Украины очереди наблюдаются только на отдельных пунктах пропуска. Больше всего легковых автомобилей скопилось на польском направлении, в частности перед пунктом пропуска "Шегини".

"Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется); Читайте также:

"Устилуг" — 10 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 10 легковых автомобилей, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 35 легковых автомобилей, 0 автобусов, 20 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смильница" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Нижанковичи" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

"Малый Березный" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 0 легковых автомобилей, 1 автобус, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Малые Селменцы" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 5 легковых автомобилей, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Звонковое" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

"Косино" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов;

"Великая Паладь" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

"Дяково" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов;

"Порубное" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 15 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Дяковцы" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.

"Мамалыга" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о девяти моделях подержанных автомобилей, которые могут потребовать дорогостоящего ремонта после покупки. В перечень вошли Land Rover Freelander, Alfa Romeo 159, Chrysler 300C и еще шесть автомобилей.

Также Новини.LIVE писал, что во Франции резко вырос спрос на подержанные электромобили на фоне подорожания традиционного топлива. Количество объявлений о продаже Renault Zoe сократилось за год на 86%, а средняя стоимость модели выросла на 25% — до 14 985 евро.