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Головна Авто На кордоні з Польщею та Словаччиною утворилися черги

На кордоні з Польщею та Словаччиною утворилися черги

Ua ru
9 листопада 2026 10:24
Черги на кордоні 9 листопада: ситуація на КПП
Черга з авто на пункті пропуску. Фото ілюстративне: ДПСУ

У понеділок, 9 листопада, черги на кордоні України зафіксували на низці контрольно-пропускних пунктів (КПП). Найбільше легкових автомобілів очікують на виїзд до Польщі, зокрема перед пунктом пропуску "Шегині". Водночас на кордоні з Румунією та Молдовою черг немає.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України — Західний кордон, передає Новини.LIVE.

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Черги на кордоні з Польщею

Черги на кордоні зі Словаччиною

Черги на кордоні з Угорщиною

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Станом на 09:00 9 листопада найбільша черга легкових автомобілів утворилася перед пунктом пропуску "Шегині" на кордоні з Польщею — 25 машин. На КПП "Ужгород" у напрямку Словаччини очікують 17 автомобілів, а перед пунктом "Устилуг" — 15. Прикордонники рекомендують враховувати можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб.

Очереди на границе Польши 9 ноября

Черги на кордоні з Польщею

• "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових автомобілів тимчасово не здійснюється);

• "Устилуг" — 15 легкових автомобілів, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

• "Угринів" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

• "Рава-Руська" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

• "Грушів" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

• "Краківець" — 10 легкових автомобілів, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

• "Шегині" — 25 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

• "Смільниця" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

• "Нижанковичі" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Очереди на границе Словакии 9 ноября

Черги на кордоні зі Словаччиною

• "Малий Березний" — 2 легкові автомобілі, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

• "Ужгород" — 17 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

• "Малі Селменці" — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

Очереди на границе Венгрии 9 ноября

Черги на кордоні з Угорщиною

• "Тиса" — 6 легкових автомобілів, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

• "Дзвінкове" — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);

• "Косино" — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);

• "Лужанка" — 10 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів;

• "Вилок" — 5 легкових автомобілів, 0 пішоходів;

• "Велика Паладь" — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).

Очереди на границе Румынии 9 ноября

Черги на кордоні з Румунією

• "Дякове" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів;

• "Солотвино" — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів;

• "Біла Церква" — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів;

• "Красноїльськ" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів;

• "Порубне" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів;

• "Дяківці" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Очереди на границе Молдовы 9 ноября

Черги на кордоні з Молдовою

• "Мамалига" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів;

• "Кельменці" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що 9 листопада експерти назвали сім моделей вживаних автомобілів, ремонт яких може дорого коштувати власникам. Найбільші витрати пов'язані з несправностями двигунів, автоматичних коробок передач і підвісок.

Також Новини.LIVE писав, що 9 листопада водіям пояснили причини спрацювання датчиків тиску в шинах під час морозів. Зниження температури на 10 °C зменшує тиск приблизно на 0,1 бара навіть у справному колесі. Фахівці радять перевіряти показники манометром на холодних шинах.

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Кіра Топенко - Редактор, провідний експерт "Авто"
Автор:
Кіра Топенко

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