Очереди на границе 9 ноября: ситуация на КПП

Очередь из автомобилей на пункте пропуска. Фото иллюстративное: ГПСУ

В понедельник, 9 ноября, очереди на границе Украины зафиксировали на ряде контрольно-пропускных пунктов (КПП). Больше всего легковых автомобилей ожидают выезда в Польшу, в частности перед пунктом пропуска "Шегини". В то же время на границе с Румынией и Молдовой очередей нет.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница, передает Новини.LIVE.

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Очереди на границе с Польшей

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По состоянию на 09:00 9 ноября самая большая очередь легковых автомобилей образовалась перед пунктом пропуска "Шегини" на границе с Польшей — 25 машин. На КПП "Ужгород" в направлении Словакии ожидают 17 автомобилей, а перед пунктом "Устилуг" — 15. Пограничники рекомендуют учитывать возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб.

• "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);

• "Устилуг" — 15 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

• "Угринов" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

• "Рава-Русская" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

• "Грушев" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

• "Краковец" — 10 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

• "Шегини" — 25 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

• "Смильница" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

• "Нижанковичи" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

• "Малый Березный" — 2 легковых автомобиля, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

• "Ужгород" — 17 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

• "Малые Селменцы" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

• "Тиса" — 6 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

• "Звонковое" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

• "Косино" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

• "Лужанка" — 10 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;

• "Вилок" — 5 легковых автомобилей, 0 пешеходов;

• "Великая Паладь" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

• "Дьяково" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов;

• "Солотвино" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов;

• "Белая Церковь" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов;

• "Красноильск" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;

• "Порубное" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;

• "Дьяковцы" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.

• "Мамалыга" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;

• "Кельменцы" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что 9 ноября эксперты назвали семь моделей подержанных автомобилей, ремонт которых может дорого обойтись владельцам. Наибольшие расходы связаны с неисправностями двигателей, автоматических коробок передач и подвесок.

Также Новини.LIVE писал, что 9 ноября водителям объяснили причины срабатывания датчиков давления в шинах во время морозов. Снижение температуры на 10 °C уменьшает давление примерно на 0,1 бара даже в исправном колесе. Специалисты советуют проверять показатели манометром на холодных шинах.