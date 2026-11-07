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Головна Авто На кордоні з Польщею та Молдовою утворилися черги: дані ДПСУ

На кордоні з Польщею та Молдовою утворилися черги: дані ДПСУ

Ua ru
7 листопада 2026 12:57
Черги на кордоні 7 листопада: ситуація на пунктах пропуску facebook.com/zahidnuy.kordon
Черги на кордоні. Фото ілюстративне: facebook.com/zahidnuy.kordon

У суботу, 7 листопада, черги на кордоні України зафіксували лише на кількох контрольно-пропускних пунктах (КПП). Найбільше легкових автомобілів очікують на виїзд до Польщі, тоді як на більшості інших напрямків черг немає. Прикордонники також попереджають про можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України — Західний кордон, передає Новини.LIVE.

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Станом на 12:00 7 листопада найбільша черга легкових автомобілів утворилася перед пунктом пропуску "Устилуг" на кордоні з Польщею — 15 машин. На КПП "Шегині" очікують 10 автомобілів і 40 пішоходів, а на молдовському напрямку перед пунктом "Мамалига" перебувають п'ять легковиків.

Прапор Польщі

Черги на кордоні з Польщею

• "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових автомобілів тимчасово не здійснюється);

• "Устилуг" — 15 легкових автомобілів, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

• "Угринів" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

• "Рава-Руська" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

• "Грушів" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

• "Краківець" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

• "Шегині" — 10 легкових автомобілів, 0 автобусів, 40 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

• "Смільниця" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

• "Нижанковичі" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Прапор Словаччини

Черги на кордоні зі Словаччиною

• "Малий Березний" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

• "Ужгород" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

• "Малі Селменці" — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

Прапор Угорщини

Черги на кордоні з Угорщиною

• "Тиса" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

• "Дзвінкове" — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);

• "Косино" — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);

• "Лужанка" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів;

• "Вилок" — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів;

• "Велика Паладь" — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).

Прапор Румунії

Черги на кордоні з Румунією

• "Дякове" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів;

• "Солотвино" — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів;

• "Біла Церква" — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів;

• "Красноїльськ" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів;

• "Порубне" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів;

• "Дяківці" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Прапор Молдови

Черги на кордоні з Молдовою

• "Мамалига" — 5 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів;

• "Кельменці" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що після купівлі вживаного автомобіля насамперед варто замінити моторну оливу та масляний фільтр. За відсутності сервісної історії також рекомендують оновити ремінь ГРМ із роликами. Окремої перевірки потребують гальмівна рідина, антифриз та стан шин.

Також Новини.LIVE писав, що в Євросоюзі планують запровадити нову категорію доступних електромобілів M1E. До неї належатимуть машини завдовжки до 4,2 метра, виготовлені переважно з європейських компонентів. Остаточні переговори щодо відповідних правил заплановані на грудень 2026 року.

кордон ДПСУ черги на кордоні виїзд за кордон перетин кордону
Кіра Топенко - Редактор, провідний експерт "Авто"
Автор:
Кіра Топенко

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