Очереди на границе. Иллюстративное фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

В субботу, 7 ноября, очереди на границе Украины зафиксировали лишь на нескольких контрольно-пропускных пунктах (КПП). Больше всего легковых автомобилей ожидают выезда в Польшу, тогда как на большинстве других направлений очередей нет. Пограничники также предупреждают о возможной нестабильной работе электронных систем контрольных служб.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница, передает Новини.LIVE.

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По состоянию на 12:00 7 ноября самая большая очередь легковых автомобилей образовалась перед пунктом пропуска "Устилуг" на границе с Польшей — 15 машин. На КПП "Шегини" ожидают 10 автомобилей и 40 пешеходов, а на молдавском направлении перед пунктом "Мамалыга" находятся пять легковых автомобилей.

• "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);

• "Устилуг" — 15 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

• "Угринов" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

• "Рава-Русская" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

• "Грушев" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

• "Краковец" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

• "Шегини" — 10 легковых автомобилей, 0 автобусов, 40 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

• "Смильница" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

• "Нижанковичи" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

• "Малый Березный" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

• "Ужгород" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

• "Малые Селменцы" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

• "Тиса" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

• "Звонковое" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

• "Косино" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

• "Лужанка" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;

• "Вилок" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов;

• "Великая Паладь" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

• "Дьяково" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов;

• "Солотвино" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов;

• "Белая Церковь" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов;

• "Красноильск" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;

• "Порубное" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;

• "Дьяковцы" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.

• "Мамалыга" — 5 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;

• "Кельменцы" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что после покупки подержанного автомобиля прежде всего стоит заменить моторное масло и масляный фильтр. При отсутствии сервисной истории также рекомендуют обновить ремень ГРМ с роликами. Отдельной проверки требуют тормозная жидкость, антифриз и состояние шин.

Также Новини.LIVE писал, что в Евросоюзе планируют ввести новую категорию доступных электромобилей M1E. К ней будут относиться машины длиной до 4,2 метра, изготовленные преимущественно из европейских компонентов. Окончательные переговоры по соответствующим правилам запланированы на декабрь 2026 года.