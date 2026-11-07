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Главная Авто На границе с Польшей и Молдовой образовались очереди: данные ГПСУ

На границе с Польшей и Молдовой образовались очереди: данные ГПСУ

Ua ru
7 ноября 2026 12:57
Очереди на границе 7 ноября: ситуация на пунктах пропуска facebook.com/zahidnuy.kordon
Очереди на границе. Иллюстративное фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

В субботу, 7 ноября, очереди на границе Украины зафиксировали лишь на нескольких контрольно-пропускных пунктах (КПП). Больше всего легковых автомобилей ожидают выезда в Польшу, тогда как на большинстве других направлений очередей нет. Пограничники также предупреждают о возможной нестабильной работе электронных систем контрольных служб.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница, передает Новини.LIVE.

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По состоянию на 12:00 7 ноября самая большая очередь легковых автомобилей образовалась перед пунктом пропуска "Устилуг" на границе с Польшей — 15 машин. На КПП "Шегини" ожидают 10 автомобилей и 40 пешеходов, а на молдавском направлении перед пунктом "Мамалыга" находятся пять легковых автомобилей.

Флаг Польши

Очереди на границе с Польшей

• "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);

• "Устилуг" — 15 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

• "Угринов" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

• "Рава-Русская" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

• "Грушев" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

• "Краковец" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

• "Шегини" — 10 легковых автомобилей, 0 автобусов, 40 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

• "Смильница" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

• "Нижанковичи" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Флаг Словакии

Очереди на границе со Словакией

• "Малый Березный" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

• "Ужгород" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

• "Малые Селменцы" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Флаг Венгрии

Очереди на границе с Венгрией

• "Тиса" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

• "Звонковое" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

• "Косино" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

• "Лужанка" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;

• "Вилок" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов;

• "Великая Паладь" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Флаг Румынии

Очереди на границе с Румынией

• "Дьяково" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов;

• "Солотвино" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов;

• "Белая Церковь" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов;

• "Красноильск" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;

• "Порубное" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;

• "Дьяковцы" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Флаг Молдовы

Очереди на границе с Молдовой

• "Мамалыга" — 5 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;

• "Кельменцы" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что после покупки подержанного автомобиля прежде всего стоит заменить моторное масло и масляный фильтр. При отсутствии сервисной истории также рекомендуют обновить ремень ГРМ с роликами. Отдельной проверки требуют тормозная жидкость, антифриз и состояние шин.

Также Новини.LIVE писал, что в Евросоюзе планируют ввести новую категорию доступных электромобилей M1E. К ней будут относиться машины длиной до 4,2 метра, изготовленные преимущественно из европейских компонентов. Окончательные переговоры по соответствующим правилам запланированы на декабрь 2026 года.

граница ГПСУ очереди на границе выезд за границу пересечение границы
Кира Топенко - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Кира Топенко

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