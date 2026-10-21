Черги на кордоні 21 жовтня: яка ситуація на пунктах пропуску

Черги на кордоні з країнами ЄС. Фото: ДПСУ

У середу, 21 жовтня, черги на кордоні України зафіксували на низці контрольно-пропускних пунктів (КПП). Найбільше легкових автомобілів очікують на виїзд до Польщі, а прикордонники попереджають про можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України — Західний кордон, передає Новини.LIVE.

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Станом на 09:00 найбільша черга легкових автомобілів утворилася перед пунктом пропуску "Шегині" на кордоні з Польщею — 50 машин. На КПП "Устилуг" очікують 35 автомобілів, а на "Краківці" — 20 легковиків і 15 автобусів.

"Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових автомобілів тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 35 легкових автомобілів, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 0 легкових автомобілів, 5 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 20 легкових автомобілів, 15 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 50 легкових автомобілів, 0 автобусів, 60 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Смільниця" — 0 легкових автомобілів, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" — 10 легкових автомобілів, 4 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється).

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"Малий Березний" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Ужгород" — 10 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Малі Селменці" — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);

"Косино" — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 10 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" — 15 легкових автомобілів, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).

"Дякове" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів;

"Солотвино" — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів;

"Біла Церква" — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів;

"Порубне" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Дяківці" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів.

"Мамалига" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, чому дизельне пальне стало дорожчим за бензин. З однієї барелі нафти НПЗ отримують приблизно 39,8–55,7 літра дизпалива проти 63,6–71,6 літра бензину. Водночас попит на дизель залишається високим через його використання вантажівками, залізницею, суднами, агротехнікою та генераторами.

Також Новини.LIVE писав, що мотоцикл може бути економнішим за автомобіль для щоденних міських поїздок. За пробігу 1000 кілометрів машина з витратою 7 л на 100 км споживає 70 літрів пального, тоді як мотоцикл із витратою 3 л — лише 30 літрів. Водночас автомобіль залишається практичнішим для сімейних поїздок.