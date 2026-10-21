Очереди на границе 21 октября: какова ситуация на пунктах пропуска

Очереди на границе со странами ЕС. Фото: ГПСУ

В среду, 21 октября, очереди на границе Украины зафиксировали на ряде контрольно-пропускных пунктов (КПП). Больше всего легковых автомобилей ожидают выезда в Польшу, а пограничники предупреждают о возможной нестабильной работе электронных систем контрольных служб.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница, передает Новини.LIVE.

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По состоянию на 09:00 самая большая очередь легковых автомобилей образовалась перед пунктом пропуска "Шегини" на границе с Польшей — 50 машин. На КПП "Устилуг" ожидают 35 автомобилей, а на "Краковце" — 20 легковых машин и 15 автобусов.

"Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);

"Устилуг" — 35 легковых автомобилей, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 0 легковых автомобилей, 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 20 легковых автомобилей, 15 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 50 легковых автомобилей, 0 автобусов, 60 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смильница" — 0 легковых автомобилей, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Нижанковичи" — 10 легковых автомобилей, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется).

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"Малый Березный" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 10 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Малые Селменцы" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Звонковое" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

"Косино" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 10 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 15 легковых автомобилей, 0 пешеходов;

"Великая Паладь" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

"Дьяково" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов;

"Солотвино" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов;

"Белая Церковь" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов;

"Порубное" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Дьяковцы" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.

"Мамалыга" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, почему дизельное топливо стало дороже бензина. Из одного барреля нефти НПЗ получают примерно 39,8–55,7 литра дизельного топлива против 63,6–71,6 литра бензина. При этом спрос на дизель остается высоким из-за его использования грузовиками, железнодорожным транспортом, судами, сельскохозяйственной техникой и генераторами.

Также Новини.LIVE писал, что мотоцикл может быть экономичнее автомобиля для ежедневных городских поездок. При пробеге 1000 километров машина с расходом 7 л на 100 км потребляет 70 литров топлива, тогда как мотоцикл с расходом 3 л — всего 30 литров. В то же время автомобиль остается более практичным для семейных поездок.