На кордоні з ЄС понад 100 автівок: де утворилися черги 8 вересня

На кордоні з ЄС понад 100 автівок: яка ситуація на пунктах пропуску
У вівторок, 8 вересня, черги на кордоні України фіксуються на низці контрольно-пропускних пунктах (КПП). Найбільше автівок, зокрема на виїзді до Польщі. Водіям рекомендують завчасно планувати поїздки через можливу нестабільну роботу електронних систем.
Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.
- Черги на кордоні з Польщею
- Черги на кордоні зі Словаччиною
- Черги на кордоні з Угорщиною
- Черги на кордоні з Румунією
- Черги на кордоні з Молдовою
Черги на кордоні України 6 вересня
Сьогодні, 8 вересня, станом на 09:00 на кордоні України спостерігаються черги на виїзд. Скупчення автівок є на низці контрольно-пропускних пунктах.
Черги на кордоні з Польщею
- "Ягодин" - 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
"Устилуг" - 85 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється)
"Угринів" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
"Рава-Руська" - 0 л/а, 0 автоб.(пропуск пішоходів не здійснюється);
"Грушів" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
"Краківець" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
"Шегині" - 24 л/а, 0 автоб., 30 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
"Смільниця" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
"Нижанковичі" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
Черги на кордоні зі Словаччиною
- "М.Березний" - 5 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
"Ужгород" - 6 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
"Малі Селменці" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).
Черги на кордоні з Угорщиною
- "Тиса" - 25 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
"Дзвінкове" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
"Косино" - 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
"Лужанка" - 10 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
"Вилок" - 0 л/а, 0 пішоходів;
"Велика Паладь" - 0 л/а, 0 пішоходів(працює з 08 до 19 години).
Черги на кордоні з Румунією
- "Дякове" - 0 л/а, 0 автоб.(пропуск пішоходів не здійснюється);
"Солотвино" - 0 л/а, 0 пішоходів;
"Порубне" - 20 л/а, 2 автоб., 0 пішоходів;
"Красноїльськ" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
"Дяківці" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.
Черги на кордоні з Молдовою
- "Мамалига" - 0 л/а, 0 автоб. , 0 пішоходів;
"Кельменці" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів
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