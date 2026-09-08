На кордоні з ЄС понад 100 автівок: де утворилися черги 8 вересня

Перевірка автівок на кордоні. Фото: ДПСУ/Facebook

У вівторок, 8 вересня, черги на кордоні України фіксуються на низці контрольно-пропускних пунктах (КПП). Найбільше автівок, зокрема на виїзді до Польщі. Водіям рекомендують завчасно планувати поїздки через можливу нестабільну роботу електронних систем.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

Реклама

Черги на кордоні України 6 вересня

Сьогодні, 8 вересня, станом на 09:00 на кордоні України спостерігаються черги на виїзд. Скупчення автівок є на низці контрольно-пропускних пунктах.

"Ягодин" - 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" - 85 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється)

"Угринів" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" - 0 л/а, 0 автоб.(пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" - 24 л/а, 0 автоб., 30 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Смільниця" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

Читайте також:

"М.Березний" - 5 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" - 6 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Малі Селменці" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

"Тиса" - 25 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);

"Косино" - 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);

"Лужанка" - 10 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Вилок" - 0 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" - 0 л/а, 0 пішоходів(працює з 08 до 19 години).

"Дякове" - 0 л/а, 0 автоб.(пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" - 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" - 20 л/а, 2 автоб., 0 пішоходів;

"Красноїльськ" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Дяківці" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

"Мамалига" - 0 л/а, 0 автоб. , 0 пішоходів;

"Кельменці" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів

Раніше Новини.LIVE розповідали, які нові автомобілі 2026 року можуть прослужити понад десять років. Автоексперти радять звертати увагу на перевірені технічні платформи та надійні силові агрегати, серед рекомендованих моделей — Honda CR-V, Toyota Sienna, Hyundai Elantra Hybrid та Lexus LS.

Також Новини.LIVE писали, у яких випадках перед заміною моторної оливи варто промивати двигун. Процедура може знадобитися для вживаного авто з невідомою історією обслуговування, після значного перевищення інтервалу заміни оливи або за наявності сильних відкладень, водночас для автомобіля з регулярним сервісом промивання зазвичай не потрібне.