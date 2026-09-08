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Головна Авто На кордоні з ЄС понад 100 автівок: яка ситуація на пунктах пропуску

На кордоні з ЄС понад 100 автівок: яка ситуація на пунктах пропуску

Ua ru
8 вересня 2026 10:37
На кордоні з ЄС понад 100 автівок: де утворилися черги 8 вересня
Перевірка автівок на кордоні. Фото: ДПСУ/Facebook

У вівторок, 8 вересня, черги на кордоні України фіксуються на низці контрольно-пропускних пунктах (КПП). Найбільше автівок, зокрема на виїзді до Польщі. Водіям рекомендують завчасно планувати поїздки через можливу нестабільну роботу електронних систем.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

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Черги на кордоні України 6 вересня

Сьогодні, 8 вересня, станом на 09:00 на кордоні України спостерігаються черги на виїзд. Скупчення автівок є на низці контрольно-пропускних пунктах.

Черги на кордоні з Польщею 8 вересня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" - 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
    "Устилуг" - 85 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється)
    "Угринів" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
    "Рава-Руська" - 0 л/а, 0 автоб.(пропуск пішоходів не здійснюється);
    "Грушів" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
    "Краківець" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
    "Шегині" - 24 л/а, 0 автоб., 30 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
    "Смільниця" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
    "Нижанковичі" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

Черги на кордоні зі Словаччиною 8 вересня

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Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "М.Березний" - 5 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
    "Ужгород" - 6 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
    "Малі Селменці" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

Черги на кордоні з Угорщиною 8 вересня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" - 25 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
    "Дзвінкове" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
    "Косино" - 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
    "Лужанка" - 10 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
    "Вилок" - 0 л/а, 0 пішоходів;
    "Велика Паладь" - 0 л/а, 0 пішоходів(працює з 08 до 19 години). 

Черги на кордоні з Румунією 8 вересня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" - 0 л/а, 0 автоб.(пропуск пішоходів не здійснюється);
    "Солотвино" - 0 л/а, 0 пішоходів;
    "Порубне" - 20 л/а, 2 автоб., 0 пішоходів;
    "Красноїльськ" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
    "Дяківці" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 8 вересня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" - 0 л/а, 0 автоб. , 0 пішоходів;
    "Кельменці" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів

 

Раніше Новини.LIVE розповідали, які нові автомобілі 2026 року можуть прослужити понад десять років. Автоексперти радять звертати увагу на перевірені технічні платформи та надійні силові агрегати, серед рекомендованих моделей — Honda CR-V, Toyota Sienna, Hyundai Elantra Hybrid та Lexus LS.

Також Новини.LIVE писали, у яких випадках перед заміною моторної оливи варто промивати двигун. Процедура може знадобитися для вживаного авто з невідомою історією обслуговування, після значного перевищення інтервалу заміни оливи або за наявності сильних відкладень, водночас для автомобіля з регулярним сервісом промивання зазвичай не потрібне.

 

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Кіра Топенко - Редактор, провідний експерт "Авто"
Автор:
Кіра Топенко

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