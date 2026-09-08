Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто На границе с ЕС более 100 авто: какая ситуация на пунктах пропуска

На границе с ЕС более 100 авто: какая ситуация на пунктах пропуска

Ua ru
8 сентября 2026 10:37
На границе с ЕС — более 100 автомобилей: где образовались очереди 8 сентября
Проверка автомобилей на границе. Фото: ГПСУ/Facebook

Во вторник, 8 сентября, на границе Украины наблюдаются очереди на ряде контрольно-пропускных пунктов (КПП). Наибольшее скопление автомобилей наблюдается, в частности, на выезде в Польшу. Водителям рекомендуется заранее планировать поездки из-за возможной нестабильной работы электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

Реклама

Очереди на границе Украины 6 сентября

Сегодня, 8 сентября, по состоянию на 09:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд. Скопления автомобилей наблюдаются на ряде контрольно-пропускных пунктов.

Черги на кордоні з Польщею 8 вересня

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
    "Устилуг" — 85 легковых автомобилей, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется)
    "Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
    "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
    "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
    "Краковец" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
    "Шегини" — 24 л/а, 0 автобусов, 30 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
    "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
    "Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Черги на кордоні зі Словаччиною 8 вересня

Читайте также:

Очереди на границе со Словакией

  • "М.Березный" — 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
    "Ужгород" — 6 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
    "Малые Селменцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

Черги на кордоні з Угорщиною 8 вересня

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 25 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
    "Дзвинково" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
    "Косино" — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
    "Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
    "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов;
    "Великая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов).

Черги на кордоні з Румунією 8 вересня

Очереди на границе с Румынией

  • "Дяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
    "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
    "Порубное" — 20 л/а, 2 автобуса, 0 пешеходов;
    "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
    "Дяковцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 8 вересня

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
    "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какие новые автомобили 2026 года могут прослужить более десяти лет. Автоэксперты советуют обращать внимание на проверенные технические платформы и надежные силовые агрегаты, среди рекомендуемых моделей — Honda CR-V, Toyota Sienna, Hyundai Elantra Hybrid и Lexus LS.

Также Новини.LIVE писали, в каких случаях перед заменой моторного масла стоит промывать двигатель. Эта процедура может понадобиться для подержанного автомобиля с неизвестной историей обслуживания, после значительного превышения интервала замены масла или при наличии сильных отложений, в то же время для автомобиля с регулярным сервисным обслуживанием промывка обычно не требуется.

 

граница авто заграница выезд за границу выезд в Молдову выезд в Румынию
Кира Топенко - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Кира Топенко

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации