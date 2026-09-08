На границе с ЕС — более 100 автомобилей: где образовались очереди 8 сентября

На границе с ЕС более 100 авто: какая ситуация на пунктах пропуска
Во вторник, 8 сентября, на границе Украины наблюдаются очереди на ряде контрольно-пропускных пунктов (КПП). Наибольшее скопление автомобилей наблюдается, в частности, на выезде в Польшу. Водителям рекомендуется заранее планировать поездки из-за возможной нестабильной работы электронных систем.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.
- Очереди на границе с Польшей
- Очереди на границе со Словакией
- Очереди на границе с Венгрией
- Очереди на границе с Румынией
- Очереди на границе с Молдовой
Очереди на границе Украины 6 сентября
Сегодня, 8 сентября, по состоянию на 09:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд. Скопления автомобилей наблюдаются на ряде контрольно-пропускных пунктов.
Очереди на границе с Польшей
- "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
"Устилуг" — 85 легковых автомобилей, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется)
"Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
"Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
"Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
"Краковец" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
"Шегини" — 24 л/а, 0 автобусов, 30 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
"Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
"Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
Очереди на границе со Словакией
- "М.Березный" — 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
"Ужгород" — 6 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
"Малые Селменцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).
Очереди на границе с Венгрией
- "Тиса" — 25 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
"Дзвинково" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
"Косино" — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
"Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
"Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов;
"Великая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов).
Очереди на границе с Румынией
- "Дяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
"Порубное" — 20 л/а, 2 автобуса, 0 пешеходов;
"Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
"Дяковцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Молдовой
- "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов
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