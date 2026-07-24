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Головна Авто На кордоні масштабні черги: які пункти пропуску варто оминати

На кордоні масштабні черги: які пункти пропуску варто оминати

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2026 11:53
Черги на кордоні України сьогодні 24 липня
Перевірка на кордоні. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Черги на кордоні України у пʼятницю, 24 липня, зафіксовано на декількох контрольних пунктах пропуску з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією. Прикордонники закликають памʼятати також про можливі збої в роботі електронних систем.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, передає Новини.LIVE.

Черги на кордоні України 24 липня

Наразі черги на таких КПП: "Устилуг", "Угринів", "Грушів", "Краківець", "Шегині", "Смільниця", "Малий Березний", "Ужгород", "Тиса", "Дзвінкове", "Косино", "Лужанка", "Вилок", "Порубне", "Дяківці".

Черги на кордоні з Польщею 24 липня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 50 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 15 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 30 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 25 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 35 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 2 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

Черги на кордоні зі Словаччиною 24 липня

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Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "Малий Березний" — 5 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" — 15 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Малі Селменці" — 0 л/а,  0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 24 липня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 15 л/а, 3 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 20 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 25 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 10 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 10 л/а, 0 пішоходів;
  • "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00). 

Черги на кордоні з Румунією 24 липня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 20 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Дяківці" — 5 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 24 липня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Як писали Новини.LIVE, сервіс кліматичної системи в електромобілях суттєво відрізняється від авто з ДВЗ, адже кондиціонер тут не лише забезпечує комфорт у салоні, а й охолоджує тягову батарею. Помилки в обслуговуванні можуть призвести до дорогих несправностей усієї силової системи.

А двигун внутрішнього згоряння постійно всмоктує повітря разом із пилом, піском і кіптявою. Саме повітряний фільтр затримує ці домішки, захищаючи мотор від зносу та пошкоджень. Частота заміни деталі залежить від умов експлуатації та типу двигуна

кордон Україна черги на кордоні
Кіра Топенко - Редактор, провідний експерт "Авто"
Автор:
Кіра Топенко
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