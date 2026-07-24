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Главная Авто На границе огромные очереди: какие пункты пропуска лучше обходить

На границе огромные очереди: какие пункты пропуска лучше обходить

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2026 11:53
Очереди на границе Украины сегодня 24 июля
Проверка на границе. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

В пятницу, 24 июля, на границе Украины были зафиксированы очереди на нескольких контрольных пунктах пропуска с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией. Пограничники призывают также помнить о возможных сбоях в работе электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, передает Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 24 июля

В настоящее время очереди на следующих КПП: "Устилуг", "Угринов", "Грушев", "Краковец", "Шегини", "Смильница", "Малый Березный", "Ужгород", "Тиса", "Дзвинково", "Косино", "Лужанка", "Вилок", "Порубное", "Дяковцы".

Черги на кордоні з Польщею 24 липня

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 50 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 25 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 35 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смильница" — 0 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Черги на кордоні зі Словаччиною 24 липня

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Очереди на границе со Словакией

  • "Малый Березный" — 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Малые Селменцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 24 липня

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 15 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвинково" — 20 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 25 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 10 л/а, 0 пешеходов;
  • "Великая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 24 липня

Очереди на границе с Румынией

  • "Дяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" — 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 24 липня

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Как писали Новини.LIVE, обслуживание климатической системы в электромобилях существенно отличается от автомобилей с ДВС, ведь кондиционер здесь не только обеспечивает комфорт в салоне, но и охлаждает тяговую батарею. Ошибки в обслуживании могут привести к дорогостоящим неисправностям всей силовой системы.

А двигатель внутреннего сгорания постоянно всасывает воздух вместе с пылью, песком и копотью. Именно воздушный фильтр задерживает эти примеси, защищая двигатель от износа и повреждений. Частота замены детали зависит от условий эксплуатации и типа двигателя

граница Украина очереди на границе
Кира Топенко - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Кира Топенко
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