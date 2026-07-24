Очереди на границе Украины сегодня 24 июля

На границе огромные очереди: какие пункты пропуска лучше обходить
В пятницу, 24 июля, на границе Украины были зафиксированы очереди на нескольких контрольных пунктах пропуска с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией. Пограничники призывают также помнить о возможных сбоях в работе электронных систем.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, передает Новини.LIVE.
- Очереди на границе с Польшей
- Очереди на границе со Словакией
- Очереди на границе с Венгрией
- Очереди на границе с Румынией
- Очереди на границе с Молдовой
Очереди на границе Украины 24 июля
В настоящее время очереди на следующих КПП: "Устилуг", "Угринов", "Грушев", "Краковец", "Шегини", "Смильница", "Малый Березный", "Ужгород", "Тиса", "Дзвинково", "Косино", "Лужанка", "Вилок", "Порубное", "Дяковцы".
Очереди на границе с Польшей
- "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
- "Устилуг" — 50 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" — 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" — 25 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 35 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Смильница" — 0 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
Очереди на границе со Словакией
- "Малый Березный" — 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Малые Селменцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).
Очереди на границе с Венгрией
- "Тиса" — 15 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Дзвинково" — 20 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
- "Косино" — 25 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
- "Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Вилок" — 10 л/а, 0 пешеходов;
- "Великая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).
Очереди на границе с Румынией
- "Дяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Порубное" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Дяковцы" — 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Молдовой
- "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
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