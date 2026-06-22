Механіки застерігають від купівлі цих дорогих автомобілів

BMW 7 Series 2025 року. Фото: caranddriver.com

Сергій Якуба Редактор

Водії зазвичай розраховують, що з дорогим автомобілем вони отримають найвищі стандарти якості, бездоганний комфорт та зразкову технічну надійність. Проте на практиці відомі люксові бренди часто страждають від завищених цінників, надзвичайно дорогого обслуговування та регулярних раптових поломок. Автомобільний спеціаліст онлайн-платформи JustAnswer Кріс Пайл та власник спеціалізованого сервісного центру German Car Depot Алан Гелфанд назвали моделі, купівля яких може стати серйозною фінансовою помилкою. Адже гучне ім'я бренду та висока початкова вартість не завжди гарантують безпроблемну експлуатацію в реальному житті.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на GOBankingRates.

Проблемний британець

Позашляховики британської марки Land Rover традиційно посідають найнижчі місця в рейтингах надійності. Модель Range Rover Sport вважається однією з найскладніших та найменш передбачуваних в обслуговуванні серед усіх сучасних люксових кросоверів. За словами Кріса Пайла, ремонт такої техніки обходиться власникам у колосальні суми: "Запчастини коштують недешево, а вартість роботи також висока, позаяк більшість звичайних майстерень просто не беруться за ці машини, змушуючи звертатися до офіційного дилера. Рахунки за ремонт тут вимірюються тисячами, а не сотнями доларів".

Алан Гелфанд додає, що ця модель завдає майстрам найбільше клопоту: "Автомобіль страждає від частих поломок пневматичної підвіски, збоїв в електронних системах та регулярних витоків оливи. За такий преміальний цінник клієнти чекають на стабільну роботу, а натомість змушені постійно відвідувати майстерні".

Німецька електроніка

Флагманський седан BMW 7 Series приваблює покупців своєю технологічністю, але саме велика кількість складних систем стає його головним прокляттям після завершення заводської гарантії. Величезна кількість мікросхем та датчиків призводить до регулярних збоїв, ліквідація яких вимагає серйозного капіталу. Алан Гелфанд підкреслює: "Невдачі в роботі електронних компонентів стають настільки масовими, що викликають стрімке падіння ринкової вартості вживаних седанів, перетворюючи їх на вкрай невигідне фінансове вкладення".

Схожі проблеми демонструє Mercedes-Benz, зокрема представницький 4-дверний седан-купе CLS. Цей стильний автомобіль експерти називають справжньою пасткою для грошей через слабку ходову частину та капризну проводку салону. Фахівці зазначають, що модель не здатна запропонувати достатньої практичної цінності за свою високу ціну порівняно з іншими класичними автомобілями цієї німецької марки.

Потужність та амортизація

Маленький преміальний хетчбек Audi A3 часто розчаровує водіїв своїми скромними динамічними характеристиками. Розробники намагалися поєднати в одній машині люксовий статус та низькі показники витрати пального, але в результаті двигуну явно бракує конячих сил під капотом. "Вас гарантовано залишать позаду набагато дешевші народні автомобілі з вищим рівнем продуктивності", — попереджає Кріс Пайл.

Величезні американські позашляховики Cadillac Escalade мають солідний вигляд, але повністю позбавлені зручної функціональності в місті. Через гігантські розміри кузова машина відрізняється важким керуванням та поганою паливною ощадливістю. Крім того, якість виконання салону суттєво поступається європейським конкурентам, а швидкість знецінення марки просто вражає. Експерти зазначають, що вже за перший місяць після покупки автомобіль втрачає близько 15% вартості, а до п'ятирічного віку ціна машини падає на 60–70%, що робить її подальший продаж дуже складним.

Надмірні технології

Сучасний корейський кросовер Genesis GV80 пропонує колосальний набір інноваційних цифрових рішень та асистентів водія. Проте іноді кількість електронних помічників переходить розумну межу, ускладнюючи щоденне використання звичайних функцій автомобіля. Наприклад, фірмова система контролю настрою пасажирів намагається заспокоїти або підбадьорити водія за допомогою комбінацій музики, підсвічування та розпилення ароматів у салоні.

За оцінкою Кріса Пайла, настільки перевантажений інтерфейс стає занадто складним та незрозумілим для старшого покоління водіїв. А будь-яка дрібна несправність у такій заплутаній цифровій архітектурі обертається тривалим та дорогим ремонтом на спеціалізованому сервісі. Розумний мінімалізм часто виявляється набагато кращим рішенням для збереження нервів та фінансів автовласника.

Раніше Новини.LIVE писали, що на вторинному авторинку України більшість покупців традиційно фокусуються на кількох дуже популярних моделях, повністю ігноруючи інші гідні пропозиції. Водночас на ринку є кілька розкішних, комфортних і цілком безпроблемних автомобілів, які чомусь не мають великого попиту.

Також читайте, які автомобілі відомий механік купив би собі. Його багаторічний досвід роботи в автосервісі дозволив виділити лідерів за критеріями витривалості та вартості утримання.