Які машини купують автомеханіки: чотири найвигідніші бренди

Kia Sportage 2026 року. Фото: netcarshow.com

Під час вибору надійного транспортного засобу краще орієнтуватися на практичні поради фахівців, які щодня займаються ремонтом та обслуговуванням техніки. Відомий автомобільний експерт та досвідчений механік Кріс Пайл поділився власним рейтингом брендів, які заслуговують на довіру. Його багаторічний досвід роботи в автосервісі дозволив виділити лідерів за критеріями витривалості та вартості утримання.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на GOBankingRates.

Перевірена витривалість

Американська марка Ford заслужила повагу завдяки лінійці потужних пікапів серій F-150 та Super Duty. Ці великі автомобілі справедливо вважаються ідеальними робочими конячками для виконання найскладніших повсякденних завдань. Вони демонструють зразкову надійність під час буксирування вантажних причепів, великих човнів або будинків на колесах.

Важливою перевагою цих моделей є також їхня висока ліквідність на вторинному ринку. Власник такого пікапа ніколи не матиме проблем з пошуком покупця під час подальшого перепродажу вживаної техніки. Машини зношуються дуже повільно та чудово зберігають свою початкову вартість.

Справжня вигода

Південнокорейські Hyundai та Kia стали найкращими за критерієм раціонального співвідношення ціни та якості. Купівля цих моделей приємно дивує водіїв дуже низькою подальшою вартістю володіння та простотою сервісу. Навіть у початкових комплектаціях покупці отримують багате оснащення, безліч корисних аксесуарів та тривалу заводську гарантію.

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Єдиним помітним мінусом корейських машин залишається не найвища залишкова вартість на ринку вживаних автомобілів. Саме тому механік радить купувати такі транспортні засоби для тривалого використання. Доцільно експлуатувати їх активно та довго, аж до подолання відмітки у 320 000 км пробігу.

Електричний вибір

Технологічні електромобілі Tesla ідеально підходять для щоденних локальних поїздок у межах міста та передмістя. Сучасні електричні моделі цього бренду буквально завантажені передовими опціями та корисними цифровими помічниками. Багаторічна практика довела їхню загальну надійність та високу якість виготовлення ключових технічних вузлів.

Раніше Новини.LIVE писали, які вживані автомобілі вигідно продати у 2026 році. Зниження вартості є найбільшим прихованим ризиком для кожного власника нового автомобіля.

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