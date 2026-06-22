Сім шикарних вживаних авто за низькими цінами в Україні

Lincoln MKZ 2017 року. Фото: netcarshow.com

На вторинному авторинку України більшість покупців традиційно фокусуються на кількох дуже популярних моделях, повністю ігноруючи інші гідні пропозиції. Через брак правдивої інформації та упередженість водіїв дійсно чудові машини роками залишаються в тіні своїх медійних конкурентів. Водночас на ринку є кілька розкішних, комфортних і цілком безпроблемних автомобілів, які чомусь не мають великого попиту. Відсутність шаленої ліквідності дозволяє раціональним водіям придбати справжній преміумклас за дуже привабливою ціною.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал "Юра Горячий".

Британський стиль

Бренд Jaguar у багатьох автомобілістів асоціюється виключно зі складною конструкцією, капризною електронікою та дорогим обслуговуванням. Через ці побоювання стильний седан Jaguar XF незаслужено опинився серед аутсайдерів вторинного ринку. Проте в модифікації з 4-циліндровим дизельним двигуном об'ємом 2,2 л ця машина демонструє значну живучість. Під капотом встановлено перевірений часом агрегат Ford з однією простою турбіною, який легко долає відмітку в 400 000 км пробігу.

Цей ресурсний дизель працює в парі з класичною автоматичною коробкою передач, створюючи надійну та економічну паливну зв'язку. Салон автомобіля зустрічає водія вишуканими матеріалами оздоблення, високою якістю збирання та зразковою шумоізоляцією. Задньопривідне шасі за своєю технічною складністю та вартістю утримання наближене до п'ятої серії BMW. Покупка такого седана з адекватним кілометражем дозволяє отримати максимум розкоші за розумні кошти (до 14 000 доларів) суто завдяки його низькій ліквідності.

Американські гіганти

Великий сімейний кросовер Ford Flex часто відштовхує потенційних покупців своїм дуже специфічним кутастим дизайном кузова. Дехто порівнює його форму з комодом чи холодильником, хоча інші бачать у цих лініях певну схожість з моделями Range Rover. З погляду надійності величезний автомобіль є практично бездоганним вибором для великої родини. Головною перевагою виступає простий атмосферний бензиновий двигун об'ємом 3,5 л. У гарному стані та на класній комплектації за машину 2015–2016 років випуску просять 13 000 – 14 000 доларів

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Надійний класичний автомат за умови регулярного оновлення мастила спокійно витримує понад 300 000 км інтенсивної експлуатації. Професійна підвіска дарує високий комфорт, а просторий салон дозволяє з легкістю розмістити всіх членів родини для далеких подорожей. На цей атмосферний силовий агрегат можна без проблем встановити газове обладнання, що суттєво знизить фінансові витрати на заправку.

Ще одним недооціненим авто є витривалий седан Ford Taurus. Цю міцну, масивну та дуже динамічну модель масово використовують у поліції США. На ринку доступні бензинові версії 2 л та 3,5 л. За рівнем міцності шасі автомобіль легко виграє у багатьох відомих європейських конкурентів. Вартість седана становить близько 12 000 доларів.

Японські технології

Унікальний плагін-гібрид Honda Clarity демонструє чудові показники паливної ощадливості, але його комерційний успіх постраждав через дизайн. Специфічна закрита форма задніх колісних арок, створена виключно задля покращення аеродинаміки, відштовхує багатьох консервативних автомобілістів. Проте технічна начинка цієї машини виконана за найвищими стандартами японської інженерної школи.

На одному повному заряді акумулятора цей великий комфортний автомобіль здатний подолати від 70 км виключно на електричній тязі. Після виснаження батареї в роботу непомітно вступає економний бензиновий двигун об'ємом 1,5 л. У гібридному режимі середня витрата палива становить скромні 3,5 л/100 км. Надійна ходова частина, просторий технологічний салон, витривала силова установка та ціна до 17 000 доларів роблять модель шикарним варіантом для повсякденного міського використання.

Прихований преміум

Багато водіїв охоче купують автомобілі Lexus, позаяк чудово знають про їхній прямий технічний зв'язок з Toyota. Натомість маркетологи преміальної марки Buick не змогли донести до широкого загалу, що їхні моделі є розкішними версіями європейських машин Opel. Яскравим прикладом є великий кросовер Buick Envision, який пропонує максимальну якість за цілком адекватні гроші (модель 2017 року коштує до 14 000 доларів).

Автовласники отримують розкішний шкіряний салон, тишу, багате оснащення та перевірений атмосферний бензиновий двигун об'ємом 2,5 л у парі з 6-ступеневим автоматом. Це ідеальний варіант для тих, хто шукає преміальний рівень комфорту, але не бажає переплачувати виключно за гучне ім'я відомого бренду.

Аналогічна історія спіткала бренд Acura, який є люксовим підрозділом компанії Honda. Компактний преміальний седан Acura ILX пропонує покупцям надійне шасі, витривалу підвіску та безпроблемний бензиновий двигун 2,4 л. Машина відрізняється гострою керованістю, якісною шумоізоляцією та помірним апетитом у межах 10 л/100 км у міському циклі. Ця недооцінена модель за рівнем надійності та матеріалів легко конкурує з Audi A4 чи BMW, коштуючи при цьому значно дешевше (модель 2018 року випуску можна знайти до 13 000 доларів).

Справжній переможець

Абсолютним лідером серед недооцінених автомобілів преміумсегмента є розкішний американський седан Lincoln MKZ. Під час вибору великої машини покупці традиційно дивляться на Volkswagen Passat B8, Mazda 6 або Skoda Superb, абсолютно забуваючи про існування Lincoln. Тим часом під кузовом цього престижного седана ховається добре знайома, проста та надійна архітектура популярного Ford Fusion.

Водіям доступні версії з 2-літровим бензиновим двигуном EcoBoost або дуже економна 2-літрова гібридна модифікація. За винятком кількох елементів підвіски, всі блоки, електрика та двигуни тут повністю сумісні з масовим Ford. Проте рівень виконання салону, якість шкіри, шумоізоляція та загальний комфорт тут перебувають на кардинально вищому рівні. Зовнішній вигляд цієї машини створює враження дуже дорогого престижного автомобіля, але купити його можна за 12 000–15 000 доларів.

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