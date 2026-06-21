Наскільки дешевшає Porsche Cayenne за п'ять років експлуатації

Porsche Cayenne 2021 року. Фото: caranddriver.com

Деякі лімітовані спорткари німецької марки майже не втрачають у ціні з роками, але популярний кросовер Porsche Cayenne не входить до цього ексклюзивного клубу. Протягом першої п'ятирічки перебування на дорогах цей розкішний автомобіль позбувається значної частини своєї початкової ціни. Дані аналітичних платформ Edmunds та iSeeCars демонструють досить сувору фінансову картину для перших власників. Водночас для покупців на вторинному ринку така втрата вартості відкриває чудові можливості.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Jalopnik.

Показники знецінення

Статистика показує, що базовий п'ятирічний автомобіль сьогодні можна придбати приблизно за 45–50% від його початкового заводського цінника. Наприклад, за даними Kelley Blue Book, справедлива вартість вживаного кросовера 2021 року випуску перебуває на позначці 36 200 доларів. Це складає лише 48,4% від його первісної вартості в автосалоні, що свідчить про серйозне падіння інтересу ринку до свіжих машин.

Прогнози для новіших моделей вказують на збереження цього тренду, адже стандартні версії втрачають понад половину ціни за перші пʼять років. Гібридні модифікації з технологією plug-in демонструють ще стрімкіше падіння через побоювання покупців щодо довговічності батареї.

Дорогі модифікації

Широкий модельний ряд німецького бренду демонструє чітку закономірність: що дорожча комплектація, то більше грошей втрачає власник. Потужні версії Cayenne S та GTS після п'яти років оцінюються у 44 300 та 63 000 доларів відповідно. Порівняно з початковими прайсами, падіння вартості для версії S склало 47,5%, а для модифікації GTS зафіксовано на рівні 42,7%.

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Найгірші результати демонструє флагманський Turbo S E-Hybrid, ціна якого обвалилася зі стартових 165 900 доларів до 66 900 доларів. Ця сума еквівалентна втраті майже 20 000 доларів щороку суто через амортизацію та старіння техніки. Проте в межах усього сегмента середньорозмірних преміальних кросоверів такі цифри є цілком стандартними. Середній показник знецінення в цьому класі становить 50,2%, тому Cayenne виглядає цілком міцним середняком.

Вигода купівлі

Абсолютно іншу фінансову історію демонструє культовий спорткар Porsche 911, вживані екземпляри якого продаються майже за ціною нових машин. На цьому тлі покупка вживаного кросовера виглядає набагато розумнішим та прагматичнішим кроком. Головний фінансовий удар через знецінення вже взяв на себе перший власник, суттєво знизивши поріг входу для наступного володаря.

Раніше Новини.LIVE писали, наскільки дорого утримувати вживаний Porsche Cayenne першого покоління. Приваблива ціна купівлі кросовера часто приховує значні експлуатаційні витрати на специфічні технічні вузли та запчастини.

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