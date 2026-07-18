Механіки назвали найпроблемніші автомобілі після техогляду

Lynk & Co 02 2025 року. Фото: netcarshow.com

Сергій Якуба Редактор

Шведська транспортна служба оприлюднила офіційні результати технічного огляду тисяч вживаних автомобілів. Цей рейтинг базується на реальних фактах виявлених поломок гальм, кермового управління, освітлення, підвіски та кузова. Отримані дані демонструють об'єктивний стан машин на дорогах і не залежать від суб'єктивних вражень водіїв. Статистика виявилася дуже повчальною, а деякі відомі автомобільні бренди відверто здивували своїми низькими позиціями.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Vezess.

Найкращі моделі

Зразкові результати під час перевірок продемонструвала марка Lynk & Co, у якої виявили лише 8% проблемних машин. Одразу за лідером розташувалися бренди Porsche з показником 10% та Polestar, який має 11% дефектів. До верхньої частини списку надійності також увійшли Audi та Lexus з результатом 14%, Volvo, що набрав 16%, а також BMW та Volkswagen, які мають по 17% зауважень від інспекторів.

Високі показники лідерів частково пояснюються невеликим віком автомобільного парку. Машини брендів Lynk & Co та Polestar у Швеції переважно свіжі, а власники преміальних Porsche зазвичай зовсім не шкодують грошей на якісне та своєчасне обслуговування. Загальна статистика чітко підтверджує фактор старіння техніки, адже серед моделей 2024 року випуску проблеми мають лише 9%, а серед машин 2014 року показник браку сягає вже 35%.

Головні аутсайдери

Найгірші результати з великим відривом від середнього рівня у 23% продемонстрували дві абсолютно різні за філософією та ціною марки — Dacia та Tesla. У бюджетного румунського бренду несправності різного ступеня важкості зафіксували у 48% перевірених автомобілів. Власники цих недорогих машин часто економлять на сервісі та максимально відтягують ремонт, через що інспектори постійно знаходять проблеми з фарами, гальмами та елементами кермового управління.

Результат компанії Tesla став головною несподіванкою, адже дорогі та технологічні електромобілі отримали 39% негативних відгуків на техогляді. Експерти пояснюють це відсутністю у виробника чіткого регламенту обов’язкового щорічного сервісного обслуговування. Через це дрібні дефекти підвіски накопичуються і виявляються вже під час офіційної перевірки. Крім того, через систему рекуперації водії рідко використовують класичні гальма, що призводить до іржавіння дисків та падіння ефективності гальмування.

Раніше Новини.LIVE писали, що усім водіям в Україні треба готуватися до обов’язкового технічного огляду автомобілів. Новий законопроєкт планують подати на розгляд до Верховної Ради вже восени 2026 року.

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