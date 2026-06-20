Механік назвав найнадійнішу марку автомобілів у світі

Дві Honda Civic 2006 року. Фото: netcarshow.com

Досвідчений британський автомеханік Джеймс Гудхенд назвав марку, яку вважає найбільш живучою у світі. За його словами, італійські чи німецькі платформи приносять майстерням стабільний дохід, тоді як один конкретний азійський бренд здатний повністю позбавити механіків роботи. Фахівець запевняє, що якби всі люди пересіли на ці авто, йому довелося б негайно закрити свій бізнес через повну відсутність клієнтів.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Auto Swiat.

Секрет довголіття

Головною рекомендацією від експерта став японський бренд Honda. Як приклад феноменальної витривалості Гудхенд наводить машину одного зі своїх постійних клієнтів. Цей 20-річний автомобіль уже подолав понад 320 000 км пробігу. Попри солідний вік та величезний кілометраж, бензиновий двигун працює настільки тихо й рівно, що на його корпус можна сміливо поставити повну філіжанку гарячого чаю.

Високі позиції марки в міжнародних рейтингах задоволеності споживачів повністю збігаються з реальними відгуками працівників сервісних станцій. Секрет довголіття криється в унікальній філософії виробництва, де простота та бездоганна якість деталей завжди мають пріоритет над сумнівними технологічними новинками. Японські конструктори роками відмовлялися від впровадження примхливих турбін, складного прямого впорскування та чутливої електроніки. Це робить машини дещо консервативними на тлі європейських конкурентів, але захищає власників від раптових поломок.

Важливі нюанси

Проте навіть настільки авторитетна рекомендація має кілька важливих застережень, про які варто пам'ятати перед оформленням покупки. Головною проблемою та справжньою ахіллесовою п'ятою вживаних японських машин традиційно залишається низька корозійна стійкість металу. Навіть ідеальний двигун виявиться повністю марним, якщо силові елементи кузова будуть знищені іржею. Також експерти радять купувати суто бензинові версії, позаяк фірмові дизельні агрегати японців вийшли досить примхливими в ремонті.

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Справжнім зразком безвідмовності вважається восьме покоління хетчбека Honda Civic (2005—2011), де практично кожен силовий агрегат не мав заводських дефектів.

Проте у новіших модифікаціях з'явилися ризиковані варіанти, серед яких виділяється 3-циліндровий турбомотор об'ємом 1 л. Цей компактний двигун вимагає підвищеної уваги, а його раптове технічне руйнування тягне за собою дуже витратну заміну всього блока циліндрів.

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