Механік назвав японські автомобілі поганої якості

Toyota Camry 2007 року. Фото: netcarshow.com

Сергій Якуба Редактор

Досвідчений механік Скотті Кілмер, який понад пів століття займається ремонтом машин, оголосив про зміну свого ставлення до бренду Toyota. Тривалий час він залишався прихильником цих авто через їхню надзвичайну витривалість. Проте останні кроки виробника змусили фахівця переглянути власні погляди. Зменшення надійності нових моделей стає дедалі помітнішим для власників та майстрів.

Про це розповідають Новини.LIVE з посиланням на канал Scotty Kilmer.

Зміна орієнтирів

Головною причиною падіння якості є прагнення компанії скоротити витрати на виробництво. Раніше машини збирали переважно в Японії, що гарантувало високу точність та довговічність. Наразі ж виробництво багатьох моделей перенесене до інших країн, зокрема до Мексики. Збірка пікапа Toyota Tacoma на мексиканських заводах супроводжується проблемами з гальмівними шлангами, трансмісією та зварними швами заднього моста.

Окремої критики зазнали спроби зекономити на матеріалах у салоні та під капотом. Металеві деталі масово замінюють на дешевші пластикові елементи, які швидко зношуються. Подібний підхід раніше застосовували концерни Stellantis та General Motors, що негативно впливало на ресурс їхньої продукції.

Проблеми двигунів

Найбільшим провалом стало відмовлення від перевірених часом силових агрегатів. Перехід з надійних моторів V8 на турбовані V6 у пікапах Toyota Tundra призвів до масових поломок. Компанії довелося відкликати та замінити близько 100 000 таких двигунів. Використання малого турбомотора об'ємом 1,3 л або навіть 3-циліндрових варіантів суттєво зменшує ресурс автомобіля.

Спроби пересадити покупців на малооб'ємні турбовані 4-циліндрові мотори не забезпечують обіцяної економії пального в дорожніх умовах. Замість заявлених 7,8 л/100 км на трасі реальна витрата часто сягає 13,8 л/100 км. Високе навантаження змушує такі турбіни працювати на межі можливостей, що суттєво скорочує термін їхньої служби.

Втрачена надійність

Певні проблеми з двигунами траплялися й раніше. Наприклад, седан Toyota Camry 2007 року з мотором 2,4 л мав дефект поршневих кілець та споживав забагато мастила. Проте загальна міцність конструкції дозволяла долати сотні тисяч км.

Хетчбек Toyota Matrix того ж року випуску з мотором 1,8 л згадується як один з найнадійніших автомобілів, здатний долати понад 640 000 км без капітального ремонту.

Сучасні покупці нових машин за 85 000 доларів стикаються з відмовами мультимедійних систем та іншими збоями вже на перших 8 000 км пробігу.

"Якщо компанія не повернеться до колишніх стандартів міцності та не перестане здешевлювати конструкцію, вона ризикує остаточно втратити довіру покупців", — підсумував механік.

Раніше Новини.LIVE писали, навіщо Toyota офіційно послабила стандарти якості. Компанія впроваджує програму Smart Standard Activity, яка передбачає відмову від надмірно суворих вимог до другорядних компонентів.

Також читайте, чому Toyota потрапила до списку авто, які найчастіше ламаються. Методика дослідження ADAC фіксує лише ті несправності, які унеможливили подальший рух безпосередньо під час подорожі.