Краща альтернатива Honda Civic Hybrid

Honda Civic Hybrid 2026 року. Фото: usnews.com

Сергій Якуба Редактор

Популярні сімейні седани Honda Civic та Toyota Corolla пропонують покупцям чудову паливну економічність, перевірену роками довговічність деталей та комфорт без необхідності переплачувати за громіздкі кросовери. На перший погляд, ці автомобілі здаються майже ідентичними в експлуатації, проте детальний аналіз виявляє кілька принципових відмінностей. Один з автовиробників зумів запропонувати унікальні технічні рішення за привабливішою ціною.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Car Buzz.

Головні переваги

Toyota Corolla Hybrid 2026 року. Фото: usnews.com

Ключовим козирем Toyota Corolla Hybrid у поточному модельному році є унікальна можливість встановлення системи повного приводу. Ця технологія має величезний попит серед водіїв у регіонах з суворим зимовим кліматом, де мокре або засніжене дорожнє покриття вимагає максимальної стабільності. Конкурент від Honda випускається виключно у передньопривідному виконанні, тоді як для Corolla система AWD доступна як недорога заводська опція за 1400 доларів.

Фінансовий аспект також повністю виступає на боці Toyota, адже базова версія Corolla коштує більш як на 4600 доларів дешевше за аналогічну комплектацію Civic. Навіть з урахуванням доплати за повний привід Corolla залишається значно вигіднішою покупкою. При цьому за загальним рівнем довговічності обидва автомобілі мають відмінні експлуатаційні оцінки від JD Power.

Технічне оснащення

Під капотом повнопривідної Corolla Hybrid працює надійний 1,8-літровий 4-циліндровий двигун, з'єднаний з двома електричними моторами загальною потужністю 138 к.с. Версія з AWD додає другий силовий агрегат на задній осі, який за потреби автоматично підключається для покращення зчеплення. Машина розганяється до 100 км/год за 9,7 с, а її максимальна швидкість примусово обмежена електронікою на позначці 172 км/год.

Внутрішній простір седана забезпечує великий запас місця для ніг пасажирів заднього ряду завдяки продуманій архітектурі салону. У центрі панелі встановлено стандартний 8-дюймовий сенсорний екран мультимедіа, який опціонально можна замінити на великий монітор діагоналлю 10,5 дюйма. Бортовий комплекс повністю підтримує бездротову синхронізацію Apple CarPlay та Android Auto. Також для зручності пасажирів передбачені чотири порти USB-C, підписка на внутрішню точку Wi-Fi, а у дорожчих комплектаціях доступна преміальна аудіосистема JBL.

Раніше Новини.LIVE писали, які вживані Honda Civic варто оминати. Хоча він зарекомендував себе як надійний і економічний автомобіль, не всі його покоління були однаково успішними.

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