Коли запах бензину в салоні авто попереджує про небезпеку

Сильний запах бензину в салоні авто. Колаж: Новини.LIVE

Ігор Саджа Редактор, провідний експерт "Авто"

Поява різкого запаху пального в салоні транспортного засобу не є просто побутовим дискомфортом. Особливо гостро ця проблема постає під час сильної літньої спеки, коли бензин починає активно випаровуватися та легко спалахує. Якщо ігнорувати проблему, звичайна технічна несправність може швидко перетворитися на пряму загрозу для життя та здоров'я водія та пасажирів. При перших ознаках витоку пального необхідно негайно зупинити машину та оперативно розібратися в ситуації.

Про це АвтоСвіту розповів начальник департаменту сервісу Укравто Груп Олександр Чаленко.

Побутові причини

Банальною та поширеною причиною неприємного аромату є звичайна каністра, яку часто возять у багажнику про всяк випадок. Під час заправки пальне може легко потрапити на її зовнішні стінки, що згодом тягне стійкий шлейф по всьому салону. Для уникнення дискомфорту слід одразу насухо витирати пластикову чи металеву поверхню паперовими серветками та негайно їх викидати.

Іншою поширеною проблемою є нещільно закручена або пошкоджена кришка заливної горловини паливного бака. На автомобілях зі значним віком експлуатації нерідко зношується та починає тріскатися гумова наливна труба. Також сталевий резервуар для пального під впливом дорожніх реагентів та вологи може просто проіржавіти наскрізь.

Технічні несправності

Набагато серйознішу небезпеку становлять пошкодження паливних магістралей, через які пальне подається до двигуна під високим тиском. Цей показник у сучасних системах перевищує 3 бари, тому будь-яка мікроскопічна тріщина на трубках тягне миттєвий та інтенсивний витік. Подальший рух на такому несправному автомобілі суворо заборонений через колосальний ризик виникнення пожежі.

Певні несправності можуть виникнути й в елементах системи вловлювання парів бензину, зокрема в трубках екологічного адсорбера. Хоча високого тиску в цій частині конструкції немає, неприємний шлейф усе одно буде проникати всередину через вентиляцію. Будь-які калюжі під паливним баком або в моторному відсіку є прямим сигналом для термінового виклику евакуатора та візиту на найближчу сервісну станцію.

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Також читайте про причини низького тиску моторної оливи та що з цим робити. Нормальний показник має коливатися у межах від 1,7 до 4,5 бар залежно від типу силового агрегату, проте у сучасних авто без спеціального манометра визначити його складно.