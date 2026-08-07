Коли міняти оливу гідропідсилювача керма, щоб не зламати авто

Перевірка рівня рідини гідропідсилювача керма. Фото: evanshalshaw.com

Ігор Саджа Редактор, провідний експерт "Авто"

Гідропідсилювач керма належить до найбільш ігнорованих систем автомобіля, хоча від його стану безпосередньо залежить керованість. Якщо під час руху несподівано заклинило кермо, причиною нерідко стає критичне зношення робочої рідини. Неуважність до стану гідравлічної оливи викликає серйозні поломки та призводить до дорогого ремонту. Регулярний контроль цього вузла допомагає уникнути раптових неприємностей на дорозі.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Vidi.

Контроль рівня

Класичний гідропідсилювач керма (ГПК) працює завдяки спеціальній гідравлічній оливі, яка відводить тепло та змащує рухомі деталі.

Перевірити стан системи можна за допомогою спеціального бачка з позначками під капотом. Написи COLD та HOT показують норму на холодну та після прогріву двигуна, а рівень мастила має перебувати суворо між позначками MIN та MAX.

Брак рідини викликає важке або нерівномірне обертання кермового колеса, ривки, а також характерний гул помпи. При несправності самої помпи з'являється постійний свист і дрібна вібрація на кермі. Доливання нової оливи вважається лише тимчасовим заходом, адже герметична система взагалі не повинна втрачати мастило.

Ризики змішування

Нормальна рідина має бути прозорою, зі збереженим червоним, зеленим або жовтим кольором. Потемніння, каламутність, запах гару чи поява піни свідчать про втрату властивостей та потрапляння повітря.

Змішувати оливи різних типів та основ заборонено, позаяк вони можуть згорнутися й зруйнувати гумові ущільнювачі. Доливати дозволяється лише продукт з однаковими допусками, а в разі сумнівів краще виконати повну заміну.

Правила заміни

Оновлювати рідину ГПК рекомендується кожні 40 000–60 000 км або раз на 2–3 роки, позаяк присадки з часом окиснюються. Постійні міські паркування та експлуатація у мороз суттєво скорочують цей інтервал.

Для збереження системи важливо не утримувати кермо у крайніх положеннях довше 5 секунд, щоб уникнути перегріву. Також варто регулярно оглядати магістралі, сальники та патрубки на наявність витоків. Після заміни оливи систему обов'язково прокачують шляхом плавного повороту керма від упору до упору на вивішених колесах.

Раніше Новини.LIVE писали, як водієві правильно тримати кермо автомобіля. Комфорт та безпека під час їзди багато в чому залежить від правильного хвату.

Також читайте, чому не слід паркувати авто з вивернутими колесами. Чотири причини уникати подібної стоянки.